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Osmanelispor Çaycuma'ya üç puan hedefiyle gidiyor

PGL 6. Grup'ta mücadele eden Osmanelispor, AVS Çaycumaspor maçının son antrenmanını Bozüyük'te yaptı; deplasmanda hedef 3 puan almak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmanelispor Çaycuma'ya üç puan hedefiyle gidiyor

Hazırlıklar tamamlandı:

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)'de temsil eden Osmanelispor, PGL 6. Grup 4. hafta müsabakası öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-yeşilli ekip yarın deplasmanda AVS Çaycumaspor ile karşılaşacak.

Maç bilgileri ve son hazırlıklar:

Karşılaşma Çaycumaspor İlçe Stadı'nda saat 14:00'te oynanacak. Stat zemininin çim olması sebebiyle Osmanelispor, maçın son antrenmanını Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'nda gerçekleştirdi ve ekip maç saatini beklemeye başladı.

Takımın durumu ve hedefi:

Kırmızı-yeşilli takım ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı; bu tablo oyuncuların moralinin yüksek olduğunu gösteriyor. Teknik ekip tarafından belirlenen hedef 3 puan olurken, Osmanelispor sahaya bu hedefle çıkacak.

OSMANELİSPOR YARIN OYNAYACAĞI ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

OSMANELİSPOR YARIN OYNAYACAĞI ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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