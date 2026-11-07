Osmanelispor Çaycuma'ya üç puan hedefiyle gidiyor

Hazırlıklar tamamlandı:

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)'de temsil eden Osmanelispor, PGL 6. Grup 4. hafta müsabakası öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-yeşilli ekip yarın deplasmanda AVS Çaycumaspor ile karşılaşacak.

Maç bilgileri ve son hazırlıklar:

Karşılaşma Çaycumaspor İlçe Stadı'nda saat 14:00'te oynanacak. Stat zemininin çim olması sebebiyle Osmanelispor, maçın son antrenmanını Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'nda gerçekleştirdi ve ekip maç saatini beklemeye başladı.

Takımın durumu ve hedefi:

Kırmızı-yeşilli takım ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı; bu tablo oyuncuların moralinin yüksek olduğunu gösteriyor. Teknik ekip tarafından belirlenen hedef 3 puan olurken, Osmanelispor sahaya bu hedefle çıkacak.

OSMANELİSPOR YARIN OYNAYACAĞI ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI