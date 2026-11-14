Osmanelispor kritik sınav öncesi son idmanı tamamladı

Bilecik’i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Takımın son çalışması, maçın oynanacağı statta gerçekleştirilen günü ter idmanı şeklinde yapıldı.

son idman ve takım havası:

Osmanelispor’un antrenmanında kırmızı-yeşilli oyuncuların moralleri yüksek görünürken, teknik heyet taktik çalışmalarla son rötuşları yaptı. Statta yapılan çalışmanın sakin ve odaklı geçtiği, oyuncuların maç temposuna hazırlıklı oldukları bildirildi.

puan durumu ve maçın önemi:

PGL 6. Grup 5. hafta karşılaşmasında Osmanelispor, yarın saat 14.00'te Osmaneli İlçe Stadı'nda Karamürselspor'u konuk edecek. Osmanelispor, 12 takımlı grupta 6 puanla 6’ncı sırada yer alırken, Karamürselspor ligin son sırasında ve 1 puanla mücadele ediyor.

Bu karşılaşma, ev sahibi ekip için gruptaki sıralamasını yukarı taşıma fırsatı olarak değerlendiriliyor. Konuk ekip ise puan arayışını sürdürürken savunma ve kontra atak planlarına ağırlık verebilir.

Teknik ekipten gelen açıklamalara göre takım, sahaya alınan program doğrultusunda hazır olacak ve maç planı doğrultusunda mücadele edecek.

OSMANELİSPOR ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI