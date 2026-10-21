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Osmanelispor küçük yaşlardaki sporculara yönelik hakaretleri kınadı

Osmanelispor, Bilecik U12 Gençler Ligi'nde yaşanan tribün hakaretlerini BFA maçında da gördüklerini belirterek velileri sağduyuya çağırdı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osmanelispor küçük yaşlardaki sporculara yönelik hakaretleri kınadı

Osmanelispor küçük yaşlardaki sporculara yönelik hakaretleri kınadı

Bilecik U12 Gençler Ligi B Grubu'nda mücadele eden Osmanelispor, lig içindeki iki farklı müsabakada sporculara yönelik sözlü taciz iddialarını kamuoyuna duyurdu. Kulüp yönetimi, yaşanan olayları kınadığını açıkladı ve tüm tarafları sağduyuya davet etti.

karşılaşılan olayların seyri:

İddialara göre, ligin 6'ıncı haftasında Osmanelispor'un kendi evinde Bilecik Futbol Akademisi (BFA) ile oynadığı maç sırasında bazı karşılıklı gerilimler yaşandı; kulüp yöneticileri ve bazı futbolcu velilerinin karşı takım yöneticileri ve futbolculara yönelik hareket ettiği ileri sürüldü. Daha sonra, ligin 8'inci haftasında Bozüyük temsilcisi 4 Eylülspor deplasmanında benzer tutumlarla karşılaşıldığı belirtildi.

kulübün çağrısı ve vurgusu:

Osmanelispor yönetimi yayımladığı açıklamada tribünlerden gelen hakaretleri açıkça kınadı ve tüm rakip sporcu velilerini sağduyuya davet etti. Kulüp metninde, U12 liginin Şenlik Ligi olduğu ve bu sporcuların 10 yaşlarında olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca açıklamada, tribünlerden hakeme ve sporculara yapılan hakaretlerin asla kabul edilmeyeceği ve fair play ilkelerinin herkesin sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Osmanelispor, hem evinde hem deplasmanda benzer olumsuz davranışlarla karşılaşılması nedeniyle ilgili tarafların tutumunu eleştirirken, altyapı liglerinde olası gerilimlerin önlenmesi için velilere ve kulüp yetkililerine örnek davranış çağrısında bulundu. Kulüp yetkilileri, bu tür olayların genç sporcuların gelişimini olumsuz etkilediğini ve rekabetin sportif kurallar içinde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

BFA YÖNETİCİLERİN YAPTIĞI HAKARETLERİ KINADILAR

BFA YÖNETİCİLERİN YAPTIĞI HAKARETLERİ KINADILAR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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