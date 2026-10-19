Osmanelispor'dan taraftar desteğiyle bir puan

Bilecik'i bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 6. Grup'ta temsil eden Osmanelispor, ilk hafta maçında sahasında konuk ettiği Hendekspor ile 1-1 berabere kalarak lige 1 puanla başladı. Karşılaşma Osmaneli İlçe Stadı'nda oynandı ve Balaban Meydan taraftar grubu tribünleri doldurdu.

maçın ilk yarısı:

Ev sahibi takım maça hızlı başladı ve ilk dakikalarda baskı kurdu ancak golü bulamadı. Maçın 39'uncu dakikasında gelişen bir Hendekspor atağında, Yunus Emre Alagöz kalecinin de hatasından yararlanarak topu filelerle buluşturdu. İlk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ikinci yarı ve değerlendirme:

İkinci yarıya taraftarının desteğiyle başlayan Osmanelispor, oyun disiplinini koruyarak eşitliği aradı ve maçın 48'inci dakikasında Nurullah Yaş ile skoru 1-1'e getirdi. Golden sonra her iki takımın karşılıklı atakları gol getirmeyince mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşma boyunca Osmanelispor'un başlangıçtaki agresif oyunu ile Hendekspor'un etkili kontra atakları dikkat çekti.

Osmanelispor, PGL'deki ikinci hafta maçında deplasmanda Alikahya Belediyespor'a konuk olacak.

OSMANELİSPOR LİGE 1 PUAN İLE BAŞLADI