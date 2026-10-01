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Osmanelispor'un kaderi 6. grupta: rakipler açıklandı

Osmanelispor'un PGL 6. grup rakipleri açıklandı; Gölyaka, Alikahya, Darıca 1934, Karamürsel, Çayırova, As Akyazı, Hendek, Sapanca, AVS Çaycuma, Devrek, Kozlu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osmanelispor'un kaderi 6. grupta: rakipler açıklandı

Osmanelispor'un kaderi 6. grupta: rakipler açıklandı

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor'un grubu ve rakipleri netleşti. Geçen sezon Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olan ve Söğütspor'un düşmesi sonucu PGL'ye yükselen takım, 12 gruplu ligde 6'ncı grupta mücadele edecek.

Gruptaki rakipler:

Osmanelispor'un 6. grupta yer alan rakipleri şunlar: Düzce temsilcisi Gölyaka Spor; Kocaeli takımları Alikahya Belediye Spor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Spor, Çayırova Spor; Sakarya ekipleri As Akyazıspor, Hendek Spor, Sapanca Spor Kulübü; Zonguldak temsilcileri AVS Çaycuma Spor Kulübü, Devrek Belediyespor ve Kozlu Belediyespor.

Sezon başlangıcı:

PGL 2026-2027 sezonu, planlandığı şekilde 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak.

OSMANELİSPOR

OSMANELİSPOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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