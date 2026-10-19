Osmangazi'de yollar güçlendirildi ve genişletildi: 10 kilometrelik yenileme tamamlandı

Bursa Büyükşehir'in Osmangazi çalışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şahin Biba başkanlığında yürütülen ulaşım seferberliği kapsamında Osmangazi ilçesinin üç mahallesinde kapsamlı yol yenileme çalışması tamamladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan müdahalelerle mahalle yolları hem yenilendi hem de taşıma kapasitesine göre genişletildi.

Çalışmanın detayları:

Ekipler Selçukgazi Mahallesi'nde 2 bin 500 metre, Dağakça Mahallesi'nde 5 bin 800 metre ve Bağlı Mahallesi'nde 1 bin 700 metre olmak üzere toplam 10 kilometrelik yolu yeniledi. Mevcutta 6 metre olan yol genişliği ihtiyaç doğrultusunda 9 metreye çıkarıldı. Yapılan düzenlemelerle sürüş konforu artırılırken, araçların ve yayaların güvenli ulaşımı amaçlandı.

Bursa genelinde yürütülen seferberlik:

Bursa genelinde nisan ayından bu yana yürütülen programda Ulaşım Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 17 ilçede çalışmalar sürüyor. Son altı ayda ekipler toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdi. Ayrıca şehir genelinde 30 kilometre yeni imar yolu kazandırıldı.

Büyükşehir ekipleri, saha taramalarına dayanan bütüncül planlama ile ihtiyaç tespit edilen noktalarda aralıksız müdahale ediyor. Ekim ayı içinde Osmangazi'deki yenileme faaliyetleri devam ederken, yerel ulaşım ağının güçlendirilmesi ve yol standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Yerel yönetim yetkilileri, çalışmanın hem trafiği rahatlatacağını hem de bölgedeki yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Vatandaşların günlük seyahatlerinde daha güvenli ve konforlu bir deneyim yaşaması amaçlanıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OSMANGAZİ İLÇESİNİN 3 FARKLI MAHALLESİNDE TOPLAM 10 KİLOMETRELİK YOLU YENİLEDİ.