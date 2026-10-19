Dolar 49,5362 +0,05%
Euro 55,4908 -0,29%
Bist 11.662,54 -0,50%
Altın Gram 6.691,41 +0,49%
EUR/USD 1,1191 -0,47%
Brent Petrol 107,16 -2,46%
--°

Osmangazi'de yollar güçlendirildi ve genişletildi: 10 kilometrelik yenileme tamamlandı

Ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir ekipleri, Osmangazi'de Selçukgazi, Dağakça ve Bağlı mahallelerinde 10 km yolu yeniledi ve genişletti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Osmangazi'de yollar güçlendirildi ve genişletildi: 10 kilometrelik yenileme tamamlandı

Bursa Büyükşehir'in Osmangazi çalışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şahin Biba başkanlığında yürütülen ulaşım seferberliği kapsamında Osmangazi ilçesinin üç mahallesinde kapsamlı yol yenileme çalışması tamamladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan müdahalelerle mahalle yolları hem yenilendi hem de taşıma kapasitesine göre genişletildi.

Çalışmanın detayları:

Ekipler Selçukgazi Mahallesi'nde 2 bin 500 metre, Dağakça Mahallesi'nde 5 bin 800 metre ve Bağlı Mahallesi'nde 1 bin 700 metre olmak üzere toplam 10 kilometrelik yolu yeniledi. Mevcutta 6 metre olan yol genişliği ihtiyaç doğrultusunda 9 metreye çıkarıldı. Yapılan düzenlemelerle sürüş konforu artırılırken, araçların ve yayaların güvenli ulaşımı amaçlandı.

Bursa genelinde yürütülen seferberlik:

Bursa genelinde nisan ayından bu yana yürütülen programda Ulaşım Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 17 ilçede çalışmalar sürüyor. Son altı ayda ekipler toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdi. Ayrıca şehir genelinde 30 kilometre yeni imar yolu kazandırıldı.

Büyükşehir ekipleri, saha taramalarına dayanan bütüncül planlama ile ihtiyaç tespit edilen noktalarda aralıksız müdahale ediyor. Ekim ayı içinde Osmangazi'deki yenileme faaliyetleri devam ederken, yerel ulaşım ağının güçlendirilmesi ve yol standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Yerel yönetim yetkilileri, çalışmanın hem trafiği rahatlatacağını hem de bölgedeki yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Vatandaşların günlük seyahatlerinde daha güvenli ve konforlu bir deneyim yaşaması amaçlanıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OSMANGAZİ İLÇESİNİN 3 FARKLI MAHALLESİNDE TOPLAM 10 KİLOMETRELİK YOLU YENİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rusya medyası Türkiye'nin 'asrın inşa seferberliği'ni hız ve ölçekle övdü
images

Sakarya’da Kaynarca'nın tarım arazileri ve yerleşimleri sağanakta su altında kal...
images

Yoğun sis kara yollarında görüşü 5 metreye kadar düşürdü
images

İki fidanla başladı, 300 hünnap ağacıyla emeklilik yıllarını doğayla doldurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sele kapılan Doğan Arslan’ın cansız bedeni Pendik'te bulundu

Sakarya’da Kaynarca'nın tarım arazileri ve yerleşimleri sağanakta su altında kaldı

Söke’de muhtarlar günü töreni: dayanışma ve hizmet vurgusu

Aileyi merkeze alan jandarma eğitimi Sinanpaşa'da tamamlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor