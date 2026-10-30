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Osmangazi’nin gençleri Madeira’da üç madalyayla döndü

Osmangazi Belediyesporlu üç genç sporcu, 26-29 Ekim 2026'de Madeira'da düzenlenen UIPM Triathle Dünya Şampiyonası'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osmangazi’nin gençleri Madeira’da üç madalyayla döndü

Osmangazi'nin Madeira başarısı:

Osmangazi Belediyespor'un genç sporcuları, 26-29 Ekim 2026 tarihlerinde Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen UIPM Triathle Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kulüp sporcuları, ay-yıldızlı forma ile yarıştıkları organizasyonda Türkiye'yi temsil ederek hem bireysel hem de takım sonuçlarıyla dikkat çekti. Osmangazi Belediyespor adına mücadele eden gençler, turnuvayı çok sayıda madalya ile tamamladı ve kulübün gençlik yapılanmasının somut bir göstergesi oldular.

Kategorilerde elde edilen dereceler:

U13 kızlar kategorisinde milli takım kadrosunda yer alan Cemre Cesur, takım arkadaşlarıyla birlikte rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. U17 kadınlarda mücadele eden Elif Ecem Öztürk ise takım halinde sergiledikleri performansla dünya ikinciliği (gümüş madalya) elde etti. U15 erkekler kategorisinde yarışan Ali Efe Öden ise podyumun üçüncü basamağına çıkarak bronz madalya kazandı.

Başarının anlamı ve beklentiler:

Üç farklı yaş kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü gelen sporcuların varlığı, Osmangazi Belediyespor'un altyapı başarısını ve Türkiye'nin genç triathle havuzundaki rekabet gücünü gösteriyor. Bu sonuçlar, hem kulübün hem de milli takımın ileriye dönük planları için moral ve momentum sağlarken, genç sporcuların uluslararası deneyimlerinin artması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Madeira'daki madalya sayısı, kulübün gelecek hedeflerine ışık tutuyor ve genç yeteneklerin takip edilmesinin önemini vurguluyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESPOR’UN BAŞARILI SPORCULARI CEMRE CESUR, ELİF ECEM ÖZTÜRK VE ALİ EFE ÖDEN...

OSMANGAZİ BELEDİYESPOR’UN BAŞARILI SPORCULARI CEMRE CESUR, ELİF ECEM ÖZTÜRK VE ALİ EFE ÖDEN, AY-YILDIZLI FORMA İLE UIPM TRİATHLE DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE TÜRKİYE’YE BÜYÜK GURUR YAŞATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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