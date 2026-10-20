Osmangazi'nin sıfır atık hamlesi: dokuz ayda yüzlerce ton atık ekonomiye kazandırıldı

Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliğini azaltmak, doğal kaynakları korumak ve atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla uyguladığı sıfır atık politikalarını 2026 yılının ilk dokuz ayında da sürdürdü. İlçe genelinde yürütülen ayrıştırma ve toplama çalışmalarıyla toplanan atıklar, geri dönüşüme gönderilmekte veya çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmektedir.

hangi atıklar toplandı ve miktarlar:

Belediyenin 2026 yılının ilk 9 ayında bildirdiği veriler, farklı atık türlerinde kayda değer hacimler toplandığını gösteriyor. Bu dönemde 4 bin 813 ton ambalaj atığı, 6 bin 113 kilogram atık pil, 127 bin 483 kilogram bitkisel atık yağ ve 22 bin 153 kilogram elektronik atık toplandı. Ayrıca 587 kilogram floresan, 128 bin 829 kilogram giysi, 17 bin 230 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, 1 bin 895 kilogram atık ilaç ve 1 bin 500 kilogram zirai ilaç atığı da kayıt altına alındı.

Bu veriler, sadece atık toplama hacmini göstermiyor; aynı zamanda belediyenin atıkları türüne uygun şekilde ayrıştırma, geri dönüşüme kazandırma ve tehlikeli atıkları güvenli biçimde bertaraf etme kapasitesini de ortaya koyuyor.

toplama, ayrıştırma ve geri kazanım süreçleri:

İlçede faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde ambalaj atığı, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atık, floresan, giysi, lastik, atık ilaç ve zirai ilaç ambalajları gibi atık grupları türlerine göre ayrıştırılıyor ve ilgili tesislere yönlendiriliyor. Geri dönüştürülebilir malzemeler yeniden üretim döngüsüne kazandırılırken, insan sağlığı ve doğa açısından tehlike oluşturan atıkların bertaraf ücretleri belediye tarafından karşılanarak güvenli yöntemlerle imha ediliyor.

Rüveyşa Burça Turan, çalışmaların kapsamını ve uygulama biçimlerini şöyle özetliyor: "2026 yılının ilk 9 ayında 4 bin 813 ton ambalaj atığı topladık. Topladığımız atıkları, toplama ve ayırma tesislerinde türlerine göre ayrıştırdıktan sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. Böylece atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlayarak hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkıda bulunuyoruz."

Turan, ambalaj atıklarının kapıdan toplama uygulamalarıyla evlerden, okullardan ve resmi kurumlardan temin edildiğini; atıkları tehlikeli ve tehlikesiz olarak sınıflandırdıklarını belirtiyor. Bitkisel atık yağların su kaynaklarını kirletebileceğine dikkat çekilerek, bu yağların toplanıp geri dönüşüme kazandırılmasının çevresel ve ekonomik faydaları vurgulanıyor. Elektronik atıklarda ise altın ve gümüş gibi değerli metallerin ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldığı, kalan parçaların uygun yöntemlerle geri dönüştürüldüğü veya bertaraf edildiği ifade ediliyor.

tehlikeli atık yönetimi ve vatandaş katılımı:

Floresan lambalar gibi cıva içeren atıklar ayrı toplanıyor; kırılmaları halinde ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin önlenmesi için özel bertaraf süreçleri uygulanıyor. Giysi kumbaraları ve muhtarlıklara bırakılan kıyafetler arasında kullanılabilir durumda olanlar ayrıştırılarak belediyenin Sevgi Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak doğaya rastgele bırakılma veya yakılma riskinin önüne geçiliyor.

Tehlikeli atık grubunda yer alan atık ilaçlar için eczanelere koyulan atık ilaç kutularıyla toplanan ilaçlar, bertaraf ücretleri karşılanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediliyor. Çiftçilerin zirai ilaç ambalajlarını güvenli biçimde bırakabilmeleri amacıyla 7 köyde konteynerler yerleştirildi ve buradaki ambalajlar düzenli olarak toplanıp bertaraf ediliyor.

Vatandaşlar, atıkların toplanması ve ihtiyaç duydukları materyallerle ilgili taleplerini Osmangazi Belediyesinin 444 16 01 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne iletebiliyor; gelen başvurular en geç üç iş günü içinde değerlendiriliyor ve karşılanıyor.

Belediyenin çalışmaları, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını, tehlikeli atıkların güvenli biçimde yönetilmesini ve geri dönüşüm uygulamalarıyla doğal kaynakların korunmasını hedefliyor. Bu yaklaşım, hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de yerel ekonomiye katkı sağlama amacını taşıyor.

Osmangazi’de 9 ayda yüzlerce ton atık geri dönüşüme kazandırıldı