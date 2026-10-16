Osmaniye’de 4 bin ceviz ağacında hasat başladı, üretici pazar ve yatırımı konuşuyor

Hasat başladı: 150 dönümde 4 bin ağaçta verim süreci

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 2017 yılında dikilen ve bugün 9 yaşında olan 4 bin ceviz ağacında hasat heyecanı yaşanıyor. Çukurova’nın verimli topraklarında yer alan 150 dönümlük bahçeden toplanan cevizler, işlenip satışa hazırlanıyor. Geçen sezon 100 tonun üzerinde yaş ceviz ve yaklaşık 35 ton kuru kabuklu ceviz elde eden üretici Selahattin Atalar (60), bu yıl yağışlı geçen hava koşullarının rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Rekolte ve verim beklentisi:

Atalar, yağışlı hava nedeniyle bu sezonda rekoltede %20-30 arasında düşüş olduğunu söyleyerek, bahçeden bu yıl 20-25 ton kuru kabuklu ceviz beklediklerini aktardı. Ağaçların henüz tam verim dönemine ulaşmadığını vurgulayan üretici, "ağaçlarımız daha 9 yaşında; asıl verim dönemine bu yıldan sonra geçecekler" diyerek önümüzdeki yıllarda verimin her yıl yaklaşık %25-30 oranında artmasını öngördü.

Pazar, fiyat ve satış zorlukları:

Fiyatlar hakkında konuşan Atalar, cevizin toptan kilogram fiyatının 250-300 TL arasında konuşulduğunu belirtti. "300 lirayı biraz abartılı buluyorum. Ceviz 250 liraya satılsa bizim için kurtarır" sözleriyle mevcut fiyat beklentisini özetledi. Üretici, ürünlerini işlemek için şu anda Kahramanmaraş ve Gaziantepe taşımak zorunda olduklarını, bunun zaman kaybına yol açtığını ve pazara geç kalmaya neden olduğunu ifade etti.

Yatırım planları ve altyapı ihtiyacı:

Atalar, bahçeyi büyütme ve ürün işleme tesisi kurma hedefini açıkladı. Bunun için öncelikle bir kilometrelik resmî yolun yapılması gerektiğini, yol yapıldıktan sonra elektrik bağlanacağını ve ruhsat işlemleriyle tesisi devreye almayı planladığını söyledi. Şu anki taşıma ve işleme zorunluluğunun hem zaman kaybı hem de piyasada ithal ürünlerle rekabeti zorlaştırdığını belirtti.

Osmaniye’nin yer fıstığı ile bilinen bir kent olduğunu hatırlatan Atalar, kentin ceviziyle de tanınmasını istediklerini ve bu amaçla bahçelerini daha iyi yerlere getirme, üretimi ve tanıtımı artırma çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

OSMANİYE’DE 150 DÖNÜMLÜK ARAZİDE 4 BİN CEVİZ AĞACINDA HASAT BAŞLADI