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Osmaniye'de tartıştığı eşini vurduktan sonra yaşamına son verdi

Osmaniye Bahçe'de S.A. (29), tartıştığı eşi A.A. (27)'yı vurduktan sonra ambulansı arayıp aynı silahla intihar etti; çift hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye'de tartıştığı eşini vurduktan sonra yaşamına son verdi

olayın genel görünümü:

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, iddialara göre S.A. (29) ile eşi A.A. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın ardından S.A.'nın eşine tabancayla ateş ettiği, daha sonra ambulansı arayıp aynı silahla kendisini vurduğu belirtildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çift, kaldırıldıkları Bahçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Olay, apartmanın 6. katındaki dairede gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen her iki kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

komşuların ifadeleri ve evlilik durumu:

Apartmanda oturan komşu Elif Gök, sabah saat 05.30 civarında polis ve ambulansın binanın önünde olduğunu görüp olayı araştırdığını, ardından 6. katta oturan kişinin önce eşini vurup sonra kendini vurduğunu öğrendiğini anlattı. Gök, çiftin 20 günlük evli olduğunu ve aralarında sık sık tartışma yaşandığı bilgisinin apartman sakinleri arasında konuşulduğunu söyledi: 'Neredeyse her gece tartıştıkları ve kavga ettikleri yönünde söylentiler vardı.'

BAHÇE İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ&#039;NDE BULUNAN 6 KATLI BİR APARTMANIN DAİRESİNDE MEYDANA...

BAHÇE İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ'NDE BULUNAN 6 KATLI BİR APARTMANIN DAİRESİNDE MEYDANA GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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