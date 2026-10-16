Osmaniye’de verim hedefi büyüyor: 150 dönümde 4 bin ceviz ağacının hasadı başladı

Hasat başladı: bahçenin genel durumu:

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 2017 yılında dikilen 150 dönümlük arazide yetişen 4 bin ceviz ağacı için hasat dönemi açıldı. Çukurova'nın verimli topraklarında bulunan ve şu an 9 yaşında olan ağaçlardan toplanan ürünler satışa hazırlanıyor.

Bahçenin sahibi üretici Selahattin Atalar (60), geçen yıl elde edilen verilerle bu sezonki beklentileri karşılaştırdı. Geçen yıl 100 tonun üzerinde yaş ceviz ve yaklaşık 35 ton kuru kabuklu ceviz elde edilirken, bu yıl yağışlı hava koşulları nedeniyle rekoltenin düştüğünü belirtti.

Rekolte ve fiyat beklentileri:

Atalar, bu sezon yüzde 20-30 oranında rekolte kaybı yaşandığını söyleyerek, beklenen kuru kabuklu ceviz miktarının 20-25 ton civarında olduğunu ifade etti. Ceviz fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, toptan kilogram fiyatının 250-300 lira bandında konuşulduğunu aktardı ve '300 lirayı biraz abartılı buluyorum, ceviz 250 liraya satılsa bizim için kurtarır' dedi.

Ağaçların henüz asıl verim dönemine tam olarak ulaşmadığını vurgulayan Atalar, bahçenin ilerleyen yıllarda veriminin yıllık bazda neredeyse %25-30 artarak büyüyeceğini öngördü.

Yatırım planları ve pazarlama zorlukları:

Atalar, Osmaniye'nin ceviz üretiminde daha çok tanınmasını hedeflediklerini, kentin yer fıstığı kadar ceviziyle de bilinir hale gelmesini istediklerini belirtti. Şu anda ürünlerini işlemek için Kahramanmaraş ve Gaziantep'e taşıdıklarını, bunun hem zaman kaybına hem de pazara geç kalmaya neden olduğunu anlattı.

Bu nedenle arazide yol, elektrik ve ruhsat ihtiyacı olduğunu söyleyen Atalar, 'Benim bir kilometrelik resmî yola ihtiyacım var. Bu yol yapıldıktan sonra elektriğim de gelecek, ruhsatımı da alabileceğim. Ardından buraya bir tesis kuracağım' dedi. Tesis kurulumuyla birlikte hem işleme sürecini yerinde yapmayı hem de ithal ürünlerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Atalar ayrıca, bölgede daha önce elma, armut ve nar gibi ürünlerin denendiğini, zeytinin ise bölgede pek verim vermediğini belirterek, bu koşullarda ceviz üretiminin en uygun seçenek olduğunu ifade etti ve bahçeyi imkanlar elverdikçe büyütmeyi planladıklarını ekledi.

Osmaniye’de 150 dönümlük arazide 4 bin ceviz ağacında hasat başladı