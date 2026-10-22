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Otobüste dengesini kaybeden yolcu elindeki bıçağın kalçasına saplandı

Adıyaman'da 72 yaşındaki Ş.B., yolcu otobüsünde kalkarken dengesini kaybedip elindeki bıçağın kalçasına saplanarak yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:37

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otobüste dengesini kaybeden yolcu elindeki bıçağın kalçasına saplandı

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman merkez İndere Bölgesinde yolcu otobüsünde bulunan 72 yaşındaki Ş.B., yolcu koltuğundan kalktığı sırada dengesini kaybetti. Bu sırada elinde poşete sarılı bulunan bıçağın kalçası eline saplandı ve yaralandı.

ilk müdahale ve nakil:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Ş.B.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

soruşturma başlatıldı:

Yaralanma sebebiyle ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın oluş şekli ve detayları üzerine çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ OTOBÜSTE YOLCULUK YAPTIĞI SIRADA DENGESİNİ KAYBETMESİ SONUCU ELİNDEKİ...

ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ OTOBÜSTE YOLCULUK YAPTIĞI SIRADA DENGESİNİ KAYBETMESİ SONUCU ELİNDEKİ BIÇAĞIN KALÇASINA BATMASI SONUCU YARALANDI. OLAY YERİNE ÇAĞRILAN SAĞLIK EKİPLERİNCE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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