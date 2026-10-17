Otogar kavşağında iki araç çarpıştı: Karaman'da 3 yaralı

kaza yerinde müdahale ve yaralıların durumu:

Karaman'da Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki otogar kavşağında meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. (25) yönetimindeki 42 CSB 83 plakalı otomobil ile E.K. idaresindeki 33 AUY 996 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.K. ile araçta bulunan iki yolcu yaralandı.

eylem ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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