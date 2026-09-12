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Otogar kavşağında motosikletin çarpması: iki kişi yaralandı

Gölbaşı Otogar Kavşağı'nda yolun karşısına geçen Murat Erkmen'e 27 BED 942 plakalı motosiklet çarptı; sürücü Ebubekir Özdemir ve Erkmen yaralandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otogar kavşağında motosikletin çarpması: iki kişi yaralandı

Otogar kavşağında motosikletin çarpması: iki kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Otogar Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Murat Erkmen'e, sürücülüğünü Ebubekir Özdemir'in yaptığı 27 BED 942 plakalı motosiklet çarptı.

müdahale ve soruşturma:

Meydana gelen kazada sürücü Ebubekir Özdemir ile Murat Erkmen yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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