Otogar kavşağında motosikletin çarpması: iki kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Otogar Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Murat Erkmen'e, sürücülüğünü Ebubekir Özdemir'in yaptığı 27 BED 942 plakalı motosiklet çarptı.

müdahale ve soruşturma:

Meydana gelen kazada sürücü Ebubekir Özdemir ile Murat Erkmen yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.