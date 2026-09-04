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Otomobil ile canlı hayvan yüklü tır çarpıştı, yangında dört büyükbaş telef oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile canlı hayvan yüklü tır çarpıştı; çıkan yangında tırdaki dört büyükbaş telef oldu, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otomobil ile canlı hayvan yüklü tır çarpıştı, yangında dört büyükbaş telef oldu

Otomobil ile canlı hayvan yüklü tır çarpıştı, yangında dört büyükbaş telef oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabaha karşı D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde bir otomobil ile canlı hayvan yüklü tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü H.İ.A.'nın kullandığı 16 YA 562 plakalı Volkswagen Polo ile aynı istikamette seyreden ve F.G. yönetimindeki 10 F 6500 plakalı, 40 büyükbaş hayvan yüklü tır çarpıştı.

Kazanın ayrıntıları:

Çarpışmanın ardından tırın dorsesi ile otomobilde yangın başladı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan O.E. yaralandı; yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak çıkan yangın ve kaza nedeniyle tırdaki dört büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI. YANGIN, İTFAİYE...

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONRASI SÖNDÜRÜLÜRKEN, CANLI HAYVAN YÜKLÜ TIRDAKİ 4 BÜYÜKBAŞ HAYVAN İSE TELEF OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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