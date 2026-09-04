Otoyol denetiminde 630 paket sigara ve 100 kg kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerinin otoyol denetimi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarması ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. TAG Otoyolu üzerinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 630 paket kaçak sigara ile 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yaptı; ele geçirilen tütün ve sigara paketlerine el konuldu, araçlar ve ürünler muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturmanın seyri:

Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma kaynakları, yürütülen çalışmanın kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik olduğunu vurguladı.

ADANA'DA 2 ARAÇTA 630 PAKET KAÇAK SİGARA İLE 100 KİLOGRAM KAÇAK KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ