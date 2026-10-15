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Otoyolda şartlara uymayan lastikler 25 sürücüye ceza getirdi

Gaziantep'te otoyolda kamyon ve çekici denetiminde 128 araç kontrol edildi; teknik şartlara uymayan lastik kullanan 25 sürücüye idari para cezası verildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otoyolda şartlara uymayan lastikler 25 sürücüye ceza getirdi

Denetimin kapsamı:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki otoyollarda trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetim yaptı. Denetim faaliyetleri kapsamında yük taşımacılığı yapan kamyon ve çekiciler kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde toplam 128 kamyon ve çekici incelendi; araçların lastik ve diğer teknik donanımları üzerine ayrıntılı inceleme gerçekleştirildi.

Uygulanan yaptırımlar:

İncelemeler sonucunda teknik şartlara uygun olmayan lastik kullandığı tespit edilen 25 araç sürücüsüne, "lastikleri noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak" hükmünü ihlal ettikleri gerekçesiyle trafik idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, bu tür denetimlerin otoyollarda trafik güvenliğini sağlama ve risk oluşturan eksik ya da hatalı ekipmanların kullanımını engelleme amacı taşıdığını belirtti.

GAZİANTEP&#039;TE OTOYOLDA KAMYON VE ÇEKİCİLERE YÖNELİK JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLERDE...

GAZİANTEP'TE OTOYOLDA KAMYON VE ÇEKİCİLERE YÖNELİK JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLERDE TEKNİK ŞARTLARA UYGUN OLMAYAN LASTİK KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN 25 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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