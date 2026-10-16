OYAK Pazarlama'nın HEKTAŞ F.A.R.M ortaklığı iş toplantılarını doğaya taşıyor

OYAK Pazarlama ve HEKTAŞ F.A.R.M. iş birliği

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş., Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki HEKTAŞ F.A.R.M. tesisinde konaklama, toplantı ve organizasyon hizmetlerini üstlendi. İznik Gölü kıyısında konumlanan tesis, yeşil dokusu ve sakin atmosferiyle kurumlara çalışma, dinlenme ve üretim deneyimini aynı çatı altında sunmayı hedefliyor.

Tesisin sunduğu olanaklar:

Tesis; 137 odası, 9 toplantı ve etkinlik salonu, 250 kişilik restoranı ve yaklaşık 6 bin metrekarelik otel alanı ile kurumların toplantı, konaklama, yemek ve sosyal etkinliklerini tek yerleşkede planlamasına olanak sağlıyor. Bahçe manzaralı odalar, çam fıstığı ağaçları arasında yer alan özel villalar ve açık hava buluşma alanları, programlara doğanın huzurunu taşıyor. Göl çevresindeki yürüyüş ve koşu parkurları ise spor kampları ve sağlıklı yaşam programlarını tamamlıyor.

Tesisin mutfağı, sahadaki üretimi doğrudan kullanma yaklaşımıyla kurgulanmış; yetiştirilen meyve ve sebzeler mutfakta değerlendiriliyor. Konuklar mevsiminde dalından kiraz toplama, ağaçların gölgesinde bir araya gelme ve İznik Gölü kıyısında yürüyüş yapma gibi deneyimler yaşayabiliyor.

Tanıtım gezisi ve kurumsal hedefler:

8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen tanıtım gezisinde iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri tesisi yerinde görme fırsatı buldu. Programda toplantı, eğitim, çalıştay, bayi buluşması, sporcu kampı ve konaklamalı organizasyonlara yönelik olanaklar paylaşıldı. Katılımcılar, tesisin doğayla bütünleşen mimarisi, etkinlik alanları ve ulaşım kolaylığını değerlendirmelerinde ön plana çıkardı.

Bursa, Yalova ve İstanbul’a yakın konumu, HEKTAŞ F.A.R.M.’ın kurumsal organizasyonlar için ulaşılabilirliğini destekliyor. Bu coğrafi yakınlık, günlük ulaşım kolaylığı ile konaklamalı programların planlanmasını kolaylaştırıyor.

OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez, tesisin kurumsal hizmetlerle tarımsal üretim ve araştırma altyapısını bir araya getirdiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Konaklama, toplantı ve organizasyon hizmetlerinin OYAK Pazarlama tarafından yürütüleceği tesis, kurumlara çalışma programlarını doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirme olanağı sunacak". Yenilmez, ayrıca tesisin en önemli özelliğinin insanların üretimin kalbinde bir araya gelmesine imkan tanıması olduğunu belirtti.

Bu iş birliği, kurumsal etkinliklerde klasik otel ortamının ötesine geçmek isteyen kuruluşlara alternatif bir model sunuyor; doğal çevre, üretim süreçleri ve toplantı altyapısını aynı deneyimde buluşturarak katılımcılara farklı bir motivasyon ve yenilik alanı açmayı amaçlıyor.

HEKTAŞ F.A.R.M. ile OYAK Pazarlama birlikteliği, kurumsal etkinlik planlamasında doğa temalı ve üretimle entegre çözümler arayan kurumlar için yeni bir seçenek olarak sunuluyor.

OYAK PAZARLAMA, HEKTAŞ F.A.R.M.'IN KONAKLAMA, TOPLANTI VE ORGANİZASYON HİZMETLERİNİ YÜRÜTEREK İZNİK GÖLÜ KIYISINDA DOĞAYLA İÇ İÇE BİR BULUŞMA DENEYİMİ SUNUYOR.