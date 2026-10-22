OYAK şirketleri ANKIROS 2026'da üretim ve mühendislik yetkinliklerini sergiledi

OYAK şirketleri fuarda buluştu

Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir ve İsdemir ile mühendislik ve proje yönetimi alanında faaliyet gösteren Erdemir Mühendislik, 22-24 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası ANKIROS Fuarı’nda yer aldı. Organizasyon, demir-çelik, döküm ve demir dışı metaller alanındaki üreticiler, tedarikçiler ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirdi.

Bakan ziyareti ve stand tanıtımı:

Fuarın ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OYAK şirketlerinin standını ziyaret etti. Ziyarette Erdemir ve İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İsmail Doğan tarafından OYAK şirketlerinin ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi verildi. Ziyaret, şirketlerin fuarda yürüttükleri tanıtım faaliyetlerinin ve sektörle doğrudan iletişimin önemini bir kez daha gösterdi.

kongre katkısı ve teknik sunumlar:

OYAK Maden Metalürji Şirketleri, fuar kapsamında düzenlenen Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi (IMMC 2026)ne de katkı sundu. Kongrede OYAK çalışanları tarafından hazırlanan 22 poster sunumu ile üretim ve mühendislik alanlarındaki teknik çalışmalar sektör profesyonelleriyle paylaşıldı. Bu katılım, şirketlerin teknik uzmanlıklarını bilimsel platformlarda görünür kılma hedefiyle örtüşüyor.

ürün yelpazesi ve fuar hedefleri:

Erdemir ve İsdemir, entegre üretim yetkinlikleri ve geniş ürün portföyleriyle otomotiv, beyaz eşya, makine ve savunma sanayi gibi sektörlere çözüm sağlıyor. Erdemir Mühendislik ise mühendislik, tasarım ve proje yönetimi alanlarındaki know‑how’ı ile sanayi yatırımlarına katkı sunuyor. OYAK Maden Metalürji Şirketleri, fuar boyunca hem mevcut iş ilişkilerini güçlendirmeyi hem de yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi amaçladı.

Şirketler, ANKIROS 2026 süresince ziyaretçilerini 5. Salon, D100 numaralı stantta ağırladı. Fuarda sunulan teknik içerikler ve doğrudan sektör iletişimi, katılımcıların güncel teknolojiler ve iş ortaklıkları hakkında bilgi edinmesine zemin hazırladı.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN ÇELİK ÜRETİCİLERİNDEN ERDEMİR VE İSDEMİR İLE MÜHENDİSLİK VE PROJE YÖNETİMİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN ERDEMİR MÜHENDİSLİK, METALÜRJİ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ ULUSLARARASI BULUŞMALARINDAN ANKIROS 2026 FUARI'NDA YERİNİ ALDI.