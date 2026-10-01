Oyak TEKNOFEST Güneydoğu'da çift kullanımlı teknolojilerini ve yüksek dayanımlı çeliklerini tanıttı

OYAK TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji ve üretim kabiliyetlerini sergiledi

OYAK, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde, savunma ve sivil kullanıma uygun ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Festivalde Erdemir, Miilux OY, OYAK HORSE, HEKTAŞ ve OMSAN Lojistik ile yer alan OYAK, çelikten hibrit motor sistemlerine, tarım teknolojilerinden lojistik çözümlerine uzanan geniş bir yelpazeyi sergiledi.

Çift kullanımlı teknoloji odağı:

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, kurumun doğrudan savunma yatırımı yerine hem sivil hem de savunma amaçlı kullanılabilen çift kullanımlı teknolojilere odaklandığını vurguladı. Yalçıntaş, "Kendi ürünlerimizi gençlerle paylaştıkça, gördükleri teknolojiler onlar için de bir hedef haline geliyor" sözleriyle TEKNOFEST'in gençlere ilham verme rolüne dikkat çekti.

Çelik alanında geliştirilen ürünler öne çıktı. Yalçıntaş, Millî Denizaltı (MİLDEN) ve Millî Uçak Gemisi (MUGEM) projeleri için üretilen yüksek dayanımlı çeliklerin, denizaltıların yüksek basınca dayanabilmesi gibi kritik ihtiyaçlara cevap verdiğini ve bu malzemelerin yurt dışından temini kolay olmayan stratejik ürünler arasında olduğunu belirtti.

Festivalde Erdemir, MUGEM projesine yönelik özel çeliklerini; Miilux OY ise denizaltı ve balistik uygulamalara uygun yüksek dayanımlı çeliklerini tanıttı. Bu sunumlar, savunma projelerinde yerli malzeme tedarikinin önemini somut örneklerle gösterdi.

İsdemir yatırımı ve elektrik çeliği hedefi:

Yalçıntaş, İsdemir tesislerinde yürütülen yatırımlara da değinerek yüksek katma değerli çelik üretimi yönündeki adımları anlattı. Yapılan vakum yatırımı sayesinde çeliğin içindeki azot azaltılıyor, karbon oranı düşürülerek daha yüksek kaliteli bir ürün elde ediliyor. Bu sacın Romanya'daki tesise gönderilerek elektrik çeliğine dönüştürüldüğünü belirtti.

Yalçıntaş, elektrik çeliğiyle ilgili hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Elektrik çeliğinde dünyadaki sınırlı sayıdaki üreticiden biri olmayı hedefliyoruz." Ayrıca yapılacak yatırımla bu sacın 0,1 milimetreye kadar inceltilmesinin planlandığını ifade etti; elektrikli araçlar, transformatörler ve jeneratörlerde kullanılan bu malzemenin stratejik önemi vurgulandı.

Tarım teknolojileri, hibrit motor ve lojistik çözümler:

TEKNOFEST'te OYAK'ın teknoloji portföyü yalnızca çelikle sınırlı kalmadı. OYAK HORSE, Bursa fabrikasında ürettiği HORSE H18 motorunu ve bu motora entegre edilen hibrit güç aktarma sistemi bileşenlerini ziyaretçilere sundu. Bu gösterim, yerli motor teknolojilerinin gelişimini ve hibrit uygulamalarının pratik örneklerini sergiledi.

HEKTAŞ tarafından sunulan tarım teknolojileri; bitki besleme, bitki koruma ve topraksız tarım uygulamaları gibi modern çözümleri içerdi. Yalçıntaş, "Topraksız tarım uygulamalarımızı da burada paylaştık" diyerek tarımda teknolojinin katma değeri artırmadaki rolünü işaret etti.

OMSAN Lojistik ise bölgenin gelişen ticaret koridorları ve yeni lojistik fırsatlarına dikkat çekti; etkinlikte sunulan lojistik çözümleri, bölgesel ticaret altyapısının değerlendirilmesine yönelik pratik yaklaşımlar içeriyordu.

Gençlere hedef koyma etkisi:

Yalçıntaş, TEKNOFEST'in gençler ve öğrenciler için bir gösteri alanı olmasının önemini vurguladı. "TEKNOFEST, Türkiye’nin savunma alanında geldiği yeri gösteren, en son teknolojilerin sergilendiği bir alan" değerlendirmesinde bulunan Yalçıntaş, gençlerin burada gördükleri teknolojiler sayesinde mesleki hedefler belirlediklerini ve bu durumun OYAK için en büyük kazanımlardan biri olduğunu söyledi.

Etkinlik, hem OYAK'ın üretim kapasitelerini hem de savunma ve sivil alanlarda dönüşebilen teknolojik yetkinliklerini yerinde gösterme fırsatı sundu. Yerli çelik üretiminden hibrit motor sistemlerine, tarım teknolojilerinden lojistik çözümlere uzanan sergi, katılımcılara çok disiplinli bir teknoloji ekosistemi resmetti.

OYAK, TEKNOFEST Güneydoğu'da ileri teknoloji ürünlerini sergiledi