OYAK'ın Talya hamlesi: Antalya tesisinde üretim ve ihracat kapasitesi 10 kat arttı

Talya'da kapasite artışı:

OYAK şirketlerinden Talya Bitkisel, Antalya'daki üretim tesisinde 2026 yılında tamamlanan 6 milyon dolarlık modernizasyon yatırımıyla üretim hattını yeniledi. Yapılan yatırım ve devreye alınan ileri teknoloji ekipmanlar sayesinde aylık tablet ve kapsül üretim kapasitesi 1 milyondan 10 milyona yükselirken, yıllık 120 milyon adet tablet ve kapsül ile 420 bin litre sıvı ürün üretim kapasitesine ulaşıldı.

tohumdan rafa entegre üretim modeli:

Antalya'da yaklaşık 10 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Talya, hammadde işleme aşamasından son ürünün tüketime ulaşmasına kadar tüm süreçleri aynı tesiste yönetiyor. Şirketin benimsediği "Tohumdan Rafa" yaklaşımı kalite, izlenebilirlik ve verimlilik açısından öne çıkıyor. Antalya'nın zengin bitki çeşitliliği ve hammadde kaynaklarına olan yakınlık, üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlıyor. Talya'nın portföyünde gıda takviyeleri, vitaminler, uçucu ve sabit yağlar ile aromaterapi ürünleri bulunuyor.

ihracat hedefleri ve uluslararası strateji:

Şirketin bugünkü üretiminin yaklaşık %30'u ihraç edilirken, orta vadede bu payı %75'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Mevcut durumda ürünler yaklaşık 40 ülkeye gönderiliyor. Öncelikli pazarlar arasında ABD, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu yer alıyor; ABD'deki yapılanma Talya Herbal LLC ile uluslararası operasyonlar güçlendiriliyor. Talya, mevcut pazarlardaki etkinliğini artırmayı ve yeni iş birlikleriyle satış ağını genişletmeyi planlıyor.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş yatırımla ilgili olarak, ülkenin doğal kaynaklarını OYAK'ın üretim gücü ve teknoloji odaklı vizyonuyla katma değere dönüştürdüklerini belirtti. Yalçıntaş, hammaddeden nihai ürüne kadar tüm süreci kendi bünyelerinde yöneterek kalite ve verimlilik avantajı sağladıklarını, güçlü altyapı ve uzman kadroyla küresel pazardaki konumu güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

ANTALYA’DAKİ ÜRETİM TESİSİNE 6 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPAN TALYA BİTKİSEL ÜRÜNLERİ, TABLET VE KAPSÜL ÜRETİM KAPASİTESİNİ 10 KAT ARTIRDI. YAKLAŞIK 40 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN ŞİRKET, KÜRESEL PAZARLARDAKİ BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRMAYI HEDEFLİYOR.