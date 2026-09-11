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Oyunla öğrenme kültürünü güçlendiren adımlar: 100. Yıl Ortaokulu örneği

Patnos'taki 100. Yıl Ortaokulu'nda, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen oyunlar öğrencilerin öğrenme ve katılımını destekledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Oyunla öğrenme kültürünü güçlendiren adımlar: 100. Yıl Ortaokulu örneği

Oyunla öğrenme kültürünü güçlendiren adımlar: 100. Yıl Ortaokulu

Ağrı’nın Patnos ilçesindeki 100. Yıl Ortaokulunda, öğrencilerin derslere aktif katılımını ve öğrenme motivasyonunu artırmak üzere öğretmenler tarafından çeşitli oyun ve etkinlikler düzenlendi. Çalışmalar, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

amaçlar:

Etkinliklerin temel hedefi, öğrencilerin eğlenerek öğrenme sürecini güçlendirirken aynı zamanda merak, paylaşma ve birlikte üretme becerilerini geliştirmekti. Sınıf ortamlarının daha etkileşimli ve ilgi çekici hâle getirilmesi, derslere katılımı artırmak için öncelikli hedef olarak belirlendi.

uygulanan etkinlikler:

Öğretmenler tarafından düzenlenen oyunlar ve uygulamalar, ders içi ritüelleri çeşitlendirerek öğrencilerin aktif rol almasını teşvik etti. Etkinliklerde hem bireysel hem de grup çalışmaları yer aldı; böylece öğrenciler keşfetme, iş birliği ve sorumluluk alma fırsatı buldu.

kazanımlar:

Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerde gözlemlenen başlıca kazanımlar arasında artmış katılım, güçlenen sosyal beceriler ve öğrenme süreçlerine karşı yükselen istek yer aldı. Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paylaşımında bu süreci özetleyerek "Eğlenerek öğreniyor, birlikte büyüyoruz!" mesajına yer verdi.

Okul ve ilçe yöneticileri, benzer yaklaşımların sürdürülebilir olması için öğretmenlere destek verilmesine devam edileceğini belirtti; amaç, sınıf içi etkileşimi sürekli kılmak ve öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirmektir.

MARİFİN KALBİNDE OYUN: ÖĞRENCİLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

MARİFİN KALBİNDE OYUN: ÖĞRENCİLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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