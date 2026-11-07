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Özalp'te seyir halindeki kamyonet motor yangını sonrası kullanılamaz hale geldi

Özalp'te hafif ticari kamyonetin motor yangını, sürücünün aracı kenara çekmesiyle fark edildi; itfaiye kısa sürede müdahale edip söndürdü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Özalp'te seyir halindeki kamyonet motor yangını sonrası kullanılamaz hale geldi

yangının oluş şekli:

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Dibekli Mahallesi civarında seyir halindeki bir hafif ticari kamyonetın motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücü, hareket halindeyken dumanı fark ederek aracı yol kenarına çekti ve durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve hasar:

Sürücünün ihbarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım talep edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yapılan müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yaptığı müdahale yaklaşık yarım saatlik sürdü ve yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda kamyonette büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları yetkililer tarafından sürdürülüyor.

SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ KAMYONETİN MOTORUNDAN ÇIKAN DUMANLARI GÖREN SÜRÜCÜ ARACINI YOL...

SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ KAMYONETİN MOTORUNDAN ÇIKAN DUMANLARI GÖREN SÜRÜCÜ ARACINI YOL KENARINA ÇEKEREK 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYIP DURUMUNU BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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