Özveriyle halkla buluşma: Düzce'de hizmet odaklı mahalle sohbeti

Başkan Özlü konuralp Şehit Bayram Gökmen mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri programı çerçevesinde Konuralp'in güney mahallelerinden Şehit Bayram Gökmen sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şirket yetkilileri katıldı. Mahalle sakinlerine çay ve simit ikramı yapıldı, çocuklar için sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

yatırımlar ve öncelikler:

Toplantının açılışında Düzce'ye yapılan yatırımları ve yürütülen projeleri anlatan Özlü, sosyal medyadaki eleştirilere de yanıt verdi. Özlü, sorumluluk alanlarının 64 mahalleyi kapsadığını hatırlatarak bugün burada 23. mahallede olduklarını belirtti. Konuşmasında hizmet anlayışını vurgulayan Özlü, günde 16 saat çalışma temposuna dikkat çekti ve vatandaşların verdiği yetkiyi hakkıyla yerine getirmek istediklerini söyledi.

Altyapı ve içme suyu çalışmalarına ilişkin açıklamada Özlü, Düzce tarihinin en büyük içme suyu yatırımını yürüttüklerini kaydetti. Açıklamada yer alan değerlendirmeye göre devasa bir arıtma tesisi kuruluyor ve şehrin şebekesi 45 Milyon Euro tutarında bir yatırımla yenileniyor. Arıtma kısmının bu yıl tamamlanması hedeflenirken, şebeke değişiminin daha uzun süreceği belirtildi.

Asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla ilgili Özlü, 2026 yılı için ilk etapta toplam 500 Milyon TL kaynak ayrıldığını, bunun 400 Milyon TL'sinin asfalt ve 100 Milyon TL'sinin kaldırım için planlandığını aktardı. Kaynağın yetmemesi halinde ilave finansman sağlama konusunda İller Bankası'ndan kredi kullanma hakkı elde edildiklerini söyledi ve görev süresi bitmeden Düzce'de asfaltlanmamış bir yol, sokak veya cadde kalmayacağı taahhüdünde bulundu.

anında müdahale ve yerel talepler:

Mahalle muhtarının ilettiği talepleri anında ilgili birimlere yönlendiren Özlü, vatandaşların şikayetlerini tek tek dinledi ve çözüm talimatları verdi. Taşlık Sokak'ta açıkta kanalizasyon bulunduğu yönündeki şikayet üzerine Özlü, 2026 yılında açıkta kanalizasyonun kabul edilemeyeceğini vurguladı ve İSKİ ile koordineli bir çalışma yapılacağını belirtti. İlgili müdürlere sorunların ihmal edilmeden çözüleceği talimatı verildi.

Bölgede pirinç tarlaları ve hasat nedeniyle artan sinek şikayetleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine ilaçlama sıklığının ihtiyaca göre düzenlenmesi talimatı verildi. Mahallede üniversite öğrencilerinden kaynaklı asayiş sorunları olduğuna ilişkin talepleri de dinleyen Özlü, ilgili noktalara bekçi görevlendirilmesi için kurumlarla iş birliği yapılacağını bildirdi.

Toplantı, Başkan Özlü'nün mahalle sakinlerine hizmet anlayışını aktarması, gelen taleplerin ilgili birimlere yönlendirilmesi ve Düzce Belediye yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Özlü'nün vurguladığı üzere amaç, geride hoş bir seda bırakmak ve eksikleri adım adım gidermek oldu.

Başkan Özlü: "Bizim yaptığımız her iş gerçek belediyeciliktir"