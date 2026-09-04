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Palamut bereketi Düzce'ye geldi, tezgah önünde kuyruk oluştu

Düzce'ye palamut bereketi geldi; av sezonu açılınca tezgahlara inen 500 gramlık palamutlar 100 liradan satılıyor, vatandaşlar erkenden sıraya giriyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamut bereketi Düzce'ye geldi, tezgah önünde kuyruk oluştu

Düzce'de av sezonu açıldı

Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçı tekneleri 1 Eylül itibarıyla denize açıldı. Yeni sezonun ilk ürünleri olarak palamutlar denizden çıkar çıkmaz tezgahlara indi. Düzce şehir merkezinde, özellikle Karaca Mahallesi'ndeki tezgahlarda taze palamutlar satışa sunuldu.

Tezgahta palamut bereketi:

Yeni sezona taze palamut gelmesiyle birlikte vatandaşlar balık tezgâhlarının önünde kuyruk oluşturdu. Tezgahta satılan palamutların tanesi ortalama 500 gram olarak geldi ve fiyatı 100 lira olarak belirlendi. Balıklar günlük geliyor ve satıcılar balıkları müşterilere temizleyip teslim ediyor.

Vatandaşlar, palamutlar tezgaha inmeden önce balıkçı önünde sıra yaparak tane hesabı onlarca balık satın aldı. Tezgahta alışveriş yapanlar fiyatların ve hizmetin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Balıkçıların değerlendirmesi ve sloganı:

Balıkçı İsrafil Işık, bu yıl palamutun bol olduğunu söyleyerek "Yeni sezon hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun ve bol bereketli geçsin. Bu sene palamut sezonu. Palamut bol. Bol bol yiyeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı. Işık, palamutların ilerleyen dönemde daha da büyüyüp yağlanacağını ve şu anki fiyatların uygun olduğunu vurguladı.

Işık, ürünün doğal ortamda yetiştiğini vurgulamak için geliştirdikleri sloganı paylaştı: Anne sütünden sonra tek doğal besin kaynağı balık. Başka yok. İlaç yok, gübre yok. Bu sözlerle vatandaşları taze ve kaliteli balık almaya davet etti.

Ayrıca bir müşteri, Ankara'dan gelip her perşembe Sakarya üzerinden dönmeden önce Düzce'ye uğrayıp balığını aldığını belirterek fiyatlardan ve esnafın hizmetinden memnun olduğunu söyledi.

Sezonun açılmasıyla birlikte Düzce'de palamut hareketliliği başladı; tezgâhlardaki ürünler günlük olarak satışa sunuluyor ve vatandaşlar yeni sezon balığını tercih ediyor.

BALIKÇI İSRAFİL IŞIK, BALIĞIN BU YIL BOL OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

BALIKÇI İSRAFİL IŞIK, BALIĞIN BU YIL BOL OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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