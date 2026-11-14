Palamut bereketi tezgahları canlandırdı, kilogram fiyatları 100 liraya geriledi

Kocaeli'de bu sezon palamut avcılığı, son 10-15 yılın en verimli dönemlerinden biri olarak kayda geçti. Balıkçı tezgahlarında gözlemlenen bolluk, fiyatların düşmesine neden oldu; Karadeniz palamudu tanesi 125 liraden, diğer palamutlar ise 100 liraden alıcı buluyor. Tezgahlar hem miktar hem de boy açısından sezonun dikkat çeken bir dönemini yaşıyor.

Balıkçının değerlendirmesi:

Kocaeli'de balıkçılık yapan Kemal Bineklioğlu, palamutun bu yıl hem sayıca hem de kalibre olarak öne çıktığını belirtti. Bineklioğlu, avlanan palamutların hızlı tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak, "bu balık milli servet" ifadesini kullandı. Palamutların satılamayıp değerlendirilmemesi halinde denize geri bırakılmasının en azından çöpe gitmesinden daha iyi olduğunu söyledi ve avcılığın planlı yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tüketim ve tasarruf çağrısı:

Esnaf, uygun fiyatların vatandaşı balık tüketmeye teşvik etmesini istiyor. Bineklioğlu, vatandaşlara özellikle çocuklarına balık yedirmelerini tavsiye etti: "Şu anda patatesten ucuz balık var. Bir kilo patates 50 lira, bir tane 1 kiloluk palamut 50-100 lira arasında satılıyor. Balık yiyin, çoluk çocuğunuza balık yedirin." Ayrıca yerli üretimin ve tasarrufun ekonomik açıdan önemine vurgu yaptı ve palamudun değerlendirilmesinin millete ve devlete katkı sağlayacağını belirtti.

Balıkçı, avcılığın sürdürülebilir olması için gerektiğinde palamutların buzhanelere konulması, kota uygulamalarının takip edilmesi ve avcılığın plan dahilinde yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bu sezonun 3-4 yıl öncesine göre ciddi bir artış gösterdiğini, doğanın 5-10 yıllık döngülerle böyle bolluklar yaşattığını ifade etti.

Tezgah fiyatları (güncel):

Tezgahlardaki fiyatlara göre istavrit kilosu 250 lira, yerli somon 450 lira, ithal somon 800 lira, sarıkanat 700 lira, pişi kalkan 700 lira, turna mezgit 650 lira, dil balığı 700 lira, barbun 600 lira ve hamsi 300 lira olarak satılıyor.

Sezonun bolluğu hem tezgâhları hareketlendirdi hem de tüketicilere daha erişilebilir fiyatlar sundu. Esnafın çağrısı, stok ve israf yönetimine dikkat edilmesi gerektiği yönünde: avlanan balığın hızla değerlendirilmesi, gerekirse soğuk zincire alınarak korunması ve planlı avcılık uygulamalarının sürdürülmesi öneriliyor.

KEMAL BİNEKLİOĞLU