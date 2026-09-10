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Palamutların horonuyla tezgâhı canlandıran balıkçının deniz tazeliği gösterisi

Düzce Akçakoca'da balıkçı İsrafil Işık, denizden yeni çıkan palamutları horonla gösterip kendisi de oynadı; palamut fiyatı 100 liradan 75 liraya geriledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Palamutların horonuyla tezgâhı canlandıran balıkçının deniz tazeliği gösterisi

Tazeliği horonla gösterdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, denizden döndüklerinde tezgâhlarını taze palamutlarla doldurdu. Bölgedeki bereketli avlanma, tezgahtaki fiyatlara doğrudan yansıdı; geçen hafta 100 liradan satılan palamut, bu hafta 75 liraya düştü.

Akçakoca'da bereketli av:

Balıkçıların dönüşüyle tezgâhlarda hareketlilik yaşandı. Geçtiğimiz hafta ortalama 100 liradan satılan ve yaklaşık 500 gram gelen palamutlar, verimli av sayesinde 75 liraya geriledi. Bu düşüş tüketicinin alışverişine olumlu yansırken, balıkçılar da avın bereketli olduğuna dikkat çekti.

Balıkçının gösterisi ve sözleri:

İsrafil Işık, tazeliği vurgulamak için palamutları Karadeniz yöresi müziği eşliğinde sıralayarak adeta horon oynattı ve kendisi de horon oynadı. Işık, "Balıklar taze. Denizden yeni çıktı. Baksana horon oynuyorlar horon. Maşallah, maşallah. Düzce balık yesin diye 75 liradan satıyoruz. Anne sütünden sonra en doğal besin balıktır. Bugün denizde bolluk var, bereket var. Tezgahlara yansıttık. Parası olmayana da bedava dağıtacağım" diyerek hem taze ürün vurgusu yaptı hem de ihtiyaç sahiplerine yönelik jestini duyurdu.

DÜZCE’DE BALIKÇI İSRAFİL IŞIK, DENİZDEN TAZE GELEN BALIKLARIN TAZELİĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN HEM...

DÜZCE’DE BALIKÇI İSRAFİL IŞIK, DENİZDEN TAZE GELEN BALIKLARIN TAZELİĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN HEM BALIKLARA HORON OYNATTI HEM KENDİSİ HORON OYNADI. DÜZCE’DE GEÇEN HAFTA 100 LİRADAN SATILAN PALAMUT BALIĞININ TANESİ 75 LİRAYA DÜŞTÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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