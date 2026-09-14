Palamutta piyasayı dengelemek için kısa süreli av molası çağrısı

balıkçılar sezon başında av molası istiyor:

1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle 2026-2027 av sezonu başladı ve tekneler kasa kasa palamutla limana döndü. Sezonun ilk günlerindeki bolluk balıkçılarda umut oluşturdu ancak piyasadaki fiyat dengesizliği bu sevincin önüne geçti. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu kısa süreli bir av durdurma çağrısında bulundu.

fiyat dengesizliği ve küçük balıkçının durumu:

Mutlu, sezona ilişkin olarak "İbareler gerçekten çok iyi idi. Bu sene bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük bir dengesizlik var ki bundan kesinlikle ne büyük balıkçı ne de küçük balıkçı bir kuruş kazanır" ifadelerini kullandı. Teknenin çıkış fiyatının 30-40 TL civarında olduğunu; tüketiciye aynı balığın 100-125 TL bandında ulaştığını belirterek aradaki farkın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mutlu ayrıca ikinci el kasa maliyetini 15 TL olarak aktardı ve küçük ölçekli balıkçının maliyetleri karşılayamayacağını söyledi.

Bu dengesizliği gidermek amacıyla Mutlu, "Büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın. 3 gün mü, 4 gün mü, bir hafta mı olacaksa, artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor" diyerek kısa süreli bir av molası veya bunun yerine uygulanacak bir formül önerdi. Önerinin temel gerekçesi pazarda yeniden denge sağlanması ve küçük balıkçıların korunması.

üreme, stok ve hamsi beklentisi:

Mutlu, iklim şartlarının palamutun üremesine uygun olduğunu belirterek palamutun göç balığı olduğunu ve önümüzdeki aylarda stokun daha da artabileceğini kaydetti. Bu artışın piyasa dengesizliğini derinleştirme riski taşıdığını söyleyerek, "Buna en azından piyasa dengesinin gelmesi lazım. Çünkü bu balıkçıların ne küçüğü ne büyüğü bundan hiçbir şey kazanmaz" dedi.

Aynı zamanda bu sezon hamsi için de umutlu olduklarını ifade eden Mutlu, küçük balıkçının uzatma ağlarına hamsilerin vurduğunu ve bunun Rize, Hopa, Fatsa ve Ünye gibi yerlerde de görüldüğünü belirtti; "Bu denizde kalan yaz hamsisi de olabilir" sözleriyle olası bir ek bolluğa işaret etti.

Mutlu, küçük balıkçıların karşılaştığı bir diğer önemli sorunun soğuk zincir eksikliği ve muhafaza imkânlarının yetersizliği olduğunu; büyük teknelerin şok ve jel sistemleriyle ürünlerini nispeten daha iyi koruyabildiğini anlattı. Bu koşullar altında hem küçük hem de büyük balıkçıların koordineli bir duruşla avı durdurup, yeni bir eylem planı hazırlanmasını gerektiğini savundu.

Sonuç olarak Mutlu, piyasa dengesinin sağlanması için acil önlem alınmazsa ne küçük balıkçıların ne de tüketicinin kazanacağını belirterek, "Büyük küçük, tüm denizdeki teknelerin kesinlikle balıkçılığı durdurması lazım" çağrısını yineledi.

PALAMUT BOLLUĞU TEZGAHLARI SÜSLEDİ