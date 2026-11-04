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Palandöken gecenin en soğuk noktası oldu; Silifke 22 dereceyle en sıcak yerdi

Meteoroloji, 03.11.2026 18:00–04.11.2026 06:00 verilerine göre en düşük sıcaklık Erzurum Palandöken'de -2.8°C, en yüksek Mersin Silifke'de 22°C.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken gecenin en soğuk noktası oldu; Silifke 22 dereceyle en sıcak yerdi

Palandöken gecenin en soğuk noktası oldu; Silifke 22 dereceyle en sıcak yerdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 03.11.2026 18:00 ile 04.11.2026 06:00 saatleri arasındaki ölçümler paylaşıldı. Açıklanan verilere göre ülkede aynı gece içinde en düşük ve en yüksek sıcaklıklar farklı bölgelerde kaydedildi.

Meteoroloji verileri:

En düşük sıcaklık, Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde -2.8°C olarak ölçüldü. Diğer soğuk kayıtlar arasında Ardahan Gölede -1.4°C, Van Çaldıran'da -0.6°C, Kars merkez'de -0.4°C ve Van Saray'da -0.2°C yer aldı.

En yüksek sıcaklık ve bölgeler:

Gece boyunca kaydedilen en yüksek değer ise Mersin Silifke Taşucu açıkları'nda 22°C olarak bildirildi; bu nokta ülke genelinde en sıcak konum oldu.

Veriler, aynı gecede doğu iç bölgelerde hissedilir soğukların, güney kıyılarında ise ılıman seyreden sıcaklıkların öne çıktığını gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerini günlük olarak yayınlamaya devam ediyor.

ÜLKEMİZDE DÜN GECE ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK SICAKLIK ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİ. TERMOMETRELER...

ÜLKEMİZDE DÜN GECE ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK SICAKLIK ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİ. TERMOMETRELER PALANDÖKEN’DE-2.8’İ GÖSTERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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