Palandöken'de yükselen hazırlık: grekoromen milli takımının hedefi Astana'da madalyalar

Palandöken'de son hazırlıklar

Grekoromen A Milli Takımı, 24 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi son kampını Erzurum'da sürdürüyor. Sporcular, yüksek irtifa avantajından yararlanmak üzere Palandöken'de hem otel salonunda teknik çalışmalar yapıyor hem de dağ yürüyüşleriyle kondisyonlarını tamamlıyor.

Kampın içeriği ve işleyişi:

Kamp boyunca antrenman programı, kuvvet, teknik çalışmaları ve dayanıklılığı bir arada geliştirecek biçimde planlandı. Sporcuların beslenme ve dinlenme düzeni otel tarafından organize edilirken, teknik ekip performans verilerini yakından takip ediyor. Grekoromen A Milli Takımı Antrenörü Şaban Donat, kampın verimli geçtiğini belirterek, "Palandöken’de, Ejder’de zirveye çıktık. İnşallah Kazakistan’da da zirveye çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

Donat ayrıca kamp takviminin son aşamalara yaklaştığını ve takımdaki sakatlık yaşanmadığını vurguladı. Takım, 18 Ekim'de Erzurum'dan ayrılarak, 21 Ekim'de Astana'da olacak şekilde programa bağlandı.

Hedefler, moral ve sporcuların değerlendirmesi:

72 kilo milli güreşçisi Cengiz Arslan, kampı yoğun ve verimli bulduğunu ifade ederek milli sorumluluğunu vurguladı. Arslan, emeklerinin karşılığını almayı umduklarını belirtti ve yüksek irtifanın performansa olumlu katkı sağladığını söyledi.

Takımın öne çıkan isimlerinden Ali Cengiz ise moral ve motivasyonun yüksek olduğunu; dünya şampiyonasında iddialı bir ekip olarak yer alacaklarını aktardı. Her iki sporcu da kampın son haftasında form tutmak için yoğunlaştıklarını açıkladı.

Donat, güreşin doğası gereği sonuçların net olduğunu ifade ederek, "Güreşte ortası yok, ya iyiyiz, ya kötüyüz" sözleriyle takımın hedefini özetledi. Teknik ekip ve sporcular, tarihsel referansları da anıyor; Donat, Erzurum'un yetiştirdiği isimler arasında Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'yı örnek gösterdi ve Reşit Karabacak'ın memleketinin milli takıma moral vereceğini dile getirdi.

Federasyonun da kampı takip ettiği, başkanın Dünya ve Olimpiyat şampiyonu kimliğiyle sporcuların moraline katkı sağladığı belirtildi. Donat, takımın hedefini açıkça ortaya koydu: tarihteki başarıları tekrarlamak ve dünya şampiyonasında ilk üç içinde yer almak. Özellikle büyük isim Rıza Kayaalp'in altıncı dünya şampiyonluğu hedefine destek verileceği ifade edildi.

Kampın tamamlanmasının ardından ekip, planlandığı gibi Erzurum'dan ayrılarak Astana'ya gidip şampiyonada madalya peşinde koşacak. Milli takımın Palandöken'de geçen hazırlık dönemi, yüksek irtifa ve disiplinli çalışma koşullarıyla son biçimini almış durumda.

KAZAKİSTAN'IN BAŞKENTİ ASTANA'DA 24 EKİM-1 KASIM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK 2026 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NA HAZIRLANAN GREKOROMEN A MİLLİ TAKIMI, SON KAMPINI ERZURUM'DA SÜRDÜRÜYOR.