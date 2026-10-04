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Palu'da beyaz deniz: Kol Tepesi'ni örten sis büyüleyici görüntüler sundu

Elazığ'ın Palu ilçesi Gökdere köyünde Kol Tepesi'ni saran sis, dağlar arasında denizi andıran beyaz tabaka ve güneşle birleşen kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Palu'da beyaz deniz: Kol Tepesi'ni örten sis büyüleyici görüntüler sundu

Kol Tepesi'nde sisin büyüsü

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyü sınırlarındaki Kol Tepesi bugün yoğun sisle kaplandı. Dağların çanak gibi sardığı beyaz sis tabakası, güneş ışıklarıyla birleşerek izleyenlere adeta tablodan fırlamış görüntüler sundu.

Doğanın sunduğu tablo:

Sis, vadiler ve sırtlar arasında geniş bir örtü oluşturarak denizi andıran bir görünüm yarattı. Hafifçe dalgalanan sis bulutu, güneş ışığının kırılmasıyla farklı tonlara bürünerek sahneye derinlik kattı ve görsel açıdan dikkat çekici kompozisyonlar ortaya çıkardı.

Görüntülerin öne çıkan özellikleri:

Beyaz sis, dağ siluetlerini yumuşatarak fotoğraf ve video karelerinde güçlü bir atmosfer oluşturdu. Kol Tepesi'nden yükselen bu sis perdesi, Gökdere ve çevresinin doğal güzelliğini ön plana çıkarırken bölgeyi izlemeye gelen doğa tutkunları için etkileyici anlar sağladı.

Oluşan bu manzara, Palu'nun değişken hava koşullarının yarattığı görsel çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serdi ve bölgedeki kıvrımlı araziyle sisin etkileşimi, izleyenlerde unutulmaz bir izlenim bıraktı.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİ GÖKDERE KÖYÜNDE SİS, GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİ GÖKDERE KÖYÜNDE SİS, GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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