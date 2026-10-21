Pamukkale’nin geleceği için bilimsel su yönetimi ve kapsamlı dönüşüm şart

Pamukkale’nin korunması ve yönetişim ihtiyacı:

DENTUROD Başkanı Levent Altuntaş, Denizli’nin sahip olduğu benzersiz turizm değerlerinin sürdürülebilir yönetimle korunması gerektiğini vurguladı. Pamukkale’nin beyaz travertenleri, Hierapolis ve Laodikya gibi binlerce yıllık mirasın varlığı ile termal kaynaklar kent için temel bir turizm kaynağı olarak öne çıkıyor. Altuntaş, kentin mevcut turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesinde eksikler olduğunu belirterek daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Altuntaş, Denizli’nin yıllık yaklaşık 2,5 milyon turisti ağırladığını hatırlatarak, bu ziyaretçi sayısının kentin ekonomik kazanımına ve konaklama sürelerinin uzatılmasına yansıtılması gerektiğini ifade etti. Pamukkale’nin yalnızca kısa süreli gezi noktası olmaktan çıkarılıp, sürdürülebilir bir destinasyona dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

bilimsel su yönetimi ve enstitü önerisi:

Altuntaş, Pamukkale’de su yönetiminin uzmanlık temelli ele alınması gerektiğini belirterek, bölgeye odaklanan bir enstitü kurulmasını önerdi. Buna ilişkin değerlendirmesinde, "Pamukkale, Denizli’nin dünyaya açılan en önemli kapısıdır. Ancak bu eşsiz değerin geleceğini yalnızca bugünün turizm hareketliliği üzerinden değerlendiremeyiz" ifadelerini kullandı.

Altuntaş, su kaynaklarının izlenmesi, bilimsel verilerin değerlendirilmesi ve koruma politikalarının geliştirilmesi konularında kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak uzmanlaşmış bir yapının gerekliliğine dikkat çekti. Uzun vadeli, ölçülebilir ve bilimsel temelli karar alma süreçlerinin oluşturulmasının, Pamukkale’nin korunmasına ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

çevre düzenlemesi, altyapı ve kentsel dönüşüm:

Denizli turizminin geliştirilmesi için tanıtım kadar fiziksel çevre ve altyapının da kritik olduğunu söyleyen Altuntaş, Pamukkale ve Karahayıt’ta planlı çevre düzenlemesi ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirtti. Bu bölümlerdeki ulaşım, kamusal alanlar ve yapılaşmaya dair sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Altuntaş ayrıca, Pamukkale Mahallesi ile Karahayıt Mahallesi’nde yürütülecek çalışmaların kapsamlı bir planlama anlayışıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini; ziyaretçiye sunulan deneyimin doğal güzelliklerin korunması kadar çevresel düzenlemeler ve hizmet kalitesiyle de şekillendiğini söyledi.

turizm stratejisi: günübirlikten uzun konaklamaya dönüş:

Altuntaş, Denizli’nin hedefinin sadece daha fazla ziyaretçi çekmek değil, gelen ziyaretçinin kentte daha uzun süre kalmasını sağlamak olduğunu belirtti. Pamukkale’yi Hierapolis, Laodikya, termal alanlar, bağ-bahçe turizmi, inanç ve kültür rotaları ile birleştiren bütüncül bir destinasyon yaklaşımının önemine dikkat çekti.

Termal kaynakların sağlık turizmiyle ilişkilendirilerek daha uzun konaklamalara teşvik edilebileceğini, bunun için uygun hizmet altyapısı ve uluslararası tanıtım kanallarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Altuntaş, "Günübirlik ziyaretlerin ötesine geçerek konaklamalı turizmi büyütmek zorundayız" diyerek hedefi netleştirdi.

paydaşlara çağrı ve ortak çalışma vurgusu:

Altuntaş, sektörün kendi girişimleri kadar yerel yönetimler, kamu kurumları ve Turizm Bakanlığı gibi merkezi idarenin de desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. DENTUROD olarak sorumluluk almaya hazır olduklarını, ancak yapısal sorunların çözümünün ortak bir çalışma gerektirdiğini dile getirdi.

Ziyarette Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak ile yönetimi de hazır bulundu; Tokmak yerel medyanın kentin değerlerinin tanıtılmasında katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Görüşme, sektörün öncelikli sorunlarının gündemde tutulması ve Denizli’nin turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi konusunda iş birliği mesajlarıyla sona erdi.

Sonuç olarak, Altuntaş’ın önerileri Pamukkale’nin korunması, su yönetiminde bilimsel yaklaşım ve Pamukkale–Karahayıt ekseninde altyapı ile kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması etrafında şekilleniyor. Bu adımların atılması, Denizli’nin turizm gelirlerini artırmak ve ziyaretçilerin kentte daha uzun süre kalmasını sağlamak açısından belirleyici olacak.

DENTUROD BAŞKANI LEVENT ALTUNTAŞ, KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİN YETERİNCE EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLEMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKEREK KAPSAMLI BİR DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU. PAMUKKALE’DE BİLİMSEL SU YÖNETİMİ İÇİN ÖZEL BİR ENSTİTÜ KURULMASINI GÜNDEME GETİREN ALTUNTAŞ; PAMUKKALE VE KARAHAYIT’TA ÇEVRE DÜZENLEMESİ, ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASINI İSTEDİ. ALTUNTAŞ, "DENİZLİ’NİN TURİZMDE DAHA FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN DEĞİL, ZİYARETÇİSİNİ DAHA UZUN SÜRE KONAKLATAN VE TURİZM GELİRİNİ KENTİN TAMAMINA YAYAN BİR DESTİNASYONA DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR" MESAJI VERDİ.