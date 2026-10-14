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Pancar fiyatı üreticiyi tatmin etmedi: Erzincan'da tepki

TÜRKŞEKER'in 2026 pancar alım fiyatını ton başına 3 bin 720 lira olarak açıklaması, Erzincan'da üreticilerin yeniden değerlendirme talebine yol açtı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Pancar fiyatı üreticiyi tatmin etmedi: Erzincan'da tepki

TÜRKŞEKER kararının ayrıntıları:

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), 2026 yılı şeker pancarı alım fiyatını, kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak duyurdu. Açıklamada, yüzde 16 polar şeker içeren net 1 ton A kotası esas alınarak fiyatın belirlendiği belirtildi.

TÜRKŞEKER, fiyatın 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 5’inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu karara bağlandığını ve sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım güvencesi sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Yerli şeker üretiminin güçlendirilmesi ve üreticilerle iş birliğinin sürdürülmesi de açıklamada öne çıkan hedefler arasında yer aldı.

Erzincan üreticilerinden tepki:

Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi, açıklanan 3 bin 720 lira tutarını yetersiz buldu. Kooperatif Başkan Vekili Barış Güntürk, yaptığı yazılı açıklamada fiyatın üreticilerin beklentilerinin altında kaldığını ve artan maliyetleri karşılamadığını savundu.

Güntürk, 1 Ekim'de masadaki rakamın 3 bin 750 lira olduğunu, üreticilerin beklentisinin ise en az 4 bin 500 lira olarak ifade edildiğini belirtti. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na fiyatın yeniden değerlendirilmesi yönünde çağrı yapıldığı kaydedildi.

Üretim maliyetleri ve talepler:

Kooperatifin açıklamasında, tohum, gübre, mazot ve sulama başta olmak üzere üretim girdilerindeki artışlara dikkat çekildi. Ekim, bakım, sulama, gübreleme, hasat ve nakliye giderlerinin dikkate alındığında açıklanan fiyatın üreticinin maliyetlerini karşılamadığı iddia ediliyor.

Güntürk, üreticinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayarak alım fiyatının artan maliyetleri karşılayacak şekilde yeniden değerlendirilmesini talep etti. Kooperatif açıklamasında yer alan güçlü mesaj ise şu oldu: 'Çiftçi yaşasın ki üretim yaşasın'.

Karar ve üretici tepkisi, özellikle Erzincan gibi şeker pancarı üretiminin önemli olduğu illerde yeni sezon gelir hesaplamalarında belirleyici olacak. Hem üreticiler hem de ilgili bakanlıkların izleyeceği süreç, fiyatın nihai seyrini belirleyecek.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ (TÜRKŞEKER), 2026 YILI ŞEKER PANCARI ALIM FİYATINI KOTA TAMAMLAMA...

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ (TÜRKŞEKER), 2026 YILI ŞEKER PANCARI ALIM FİYATINI KOTA TAMAMLAMA PRİMİ DAHİL TON BAŞINA 3 BİN 720 LİRA OLARAK BELİRLEDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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