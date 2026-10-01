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Pandemi sonrası yaşam alışkanlıkları inme riskini yükseltiyor uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen, pandemiyle değişen uyku, beslenme ve hareket alışkanlıklarının inme riskini artırdığını; belirtilerde 112 aranması gerektiğini belirtti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Pandemi sonrası yaşam alışkanlıkları inme riskini yükseltiyor uyarısı

uzmandan uyarı: pandemi sonrası yaşam tarzının etkileri

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, COVID-19 döneminden sonra görülen inme vakalarındaki artışta sadece enfeksiyonun değil, toplumun değişen yaşam alışkanlıklarının da rolünün sorgulanması gerektiğini vurguladı. Şen, aşıların etkisi konusunda net bir yargıya varılamayacağını söylerken, COVID geçirenlerde kandaki pıhtılaşma dengesinin bozulabildiğinin bilindiğini ifade etti.

hareket, beslenme ve uyku ilişkisi:

Pandemi dönemiyle birlikte kişilerin evde daha fazla zaman geçirmeye alıştığını belirten Şen, birçok günlük işin evden yapılabilir hale gelmesinin hareket düzeyini düşürdüğünü söyledi. Buna paralel olarak online siparişlerle artan işlenmiş gıda tüketiminin, hareketsizlikle birleştiğinde inme riskini yükseltebileceğini aktardı. Ayrıca Şen, risk faktörleri arasında tansiyon ilaçları kullanımı, şeker, düzensiz egzersiz, diyet bozuklukları ve stres gibi etkenleri sıraladı.

Uyku düzeninin de sağlıktaki rolüne dikkat çeken Şen, yetişkinlerin ortalama olarak günde 7 saat uyuması gerektiğini belirtti ve uyku kalitesi ile düzeninin bozulmasının inme riskini artırabileceğini ekledi.

çevresel değişimler ve yüksek riskli gruplar:

Hava sıcaklığı değişimleri ve ani ısı dalgalarının, özellikle hipertansiyon veya kalp ritim bozukluğu olan kişilerde mevcut sorunları tetikleyebileceğini söyleyen Şen, bu gruptakilerin daha ihtiyatlı olması gerektiğini ifade etti. Şen, pandemi sonrası dönemde hareket kabiliyetinin azaldığını ve bunun uzun vadede kronik hastalıklar ile inme riskini yükseltebileceğini belirtti.

inme belirtileri ve acil müdahale:

Erken müdahalenin inme tedavisinde belirleyici olduğunu hatırlatan Şen, vatandaşlara belirtileri tanımaları çağrısında bulundu. Yüzde kayma, ani görme kaybı, konuşma bozukluğu veya yürürken tek tarafa eğilme gibi bulgularda hemen 112'nin aranması gerektiğini söyledi. Şen ayrıca inme merkezlerine zamanında ulaşmanın önemine değinerek, uygun koşullarda hastanın 4 ila 6 saat içinde merkeze yetiştirilebilmesinin tedavi başarısını belirgin şekilde artırabileceğini kaydetti.

Özetle Prof. Dr. Orhan Şen, pandemi sonrasında değişen yaşam alışkanlıklarının inme riskini etkileyebileceğine dikkat çekiyor; düzenli uyku, yeterli hareket, işlenmiş gıdadan kaçınma, stres yönetimi ve acil belirtilerde hızlı başvuru gibi önlemlerle riski azaltmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

BEYİN, SİNİR VE OMURİLİK CERRAHİSİ PROF. DR. ORHAN ŞEN

BEYİN, SİNİR VE OMURİLİK CERRAHİSİ PROF. DR. ORHAN ŞEN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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