Paris'te planlanan yürüyüşler şiddete dönüştü: sokaklarda çatışma ve geniş çaplı gözaltılar

Paris'te gösteriler kısa sürede çatışmaya dönüştü

Fransa'nın başkenti Paris'te, öğrencilerin başlattığı liseler kaynaklı protestoların sendikalar ve Sarı Yelekliler tarafından sahiplenilmesiyle planlanan yürüyüşler şiddete dönüştü. Öğle saatlerinden itibaren sokaklara dökülen göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, başkentteki bazı caddeler geçici olarak kontrol altına alındı.

liselerde başlayan tepki sokaklara nasıl taştı:

Öğrenciler, öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve okulların fiziki koşullarına ilişkin tepkilerle liselerden sokağa çıktı. Protestoya katılan sendikalar ve Sarı Yelekliler, yakıt fiyatları, hayat pahalılığı, kemer sıkma politikaları ve kamu hizmetlerindeki kötüleşmeye dikkat çekmek için yürüyüş çağrısı yaptı. Başkentte yürüyüşün Cumhuriyet Meydanı (Place de la Republique) ile Porte de Clichy arasında saat 14.00'te başlaması planlanıyordu, ancak protestocular ile emniyet güçleri arasındaki gerilim nedeniyle yürüyüş sahaya döndü.

Görgü tanıklarına göre bir araç ateşe verildi; polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bazı göstericiler polise havai fişek fırlattı. Paris dışında Strasbourg ve Marsilya başta olmak üzere farklı kentlerde de benzer müdahaleler ve gaz kullanımı görüldü.

gözaltılar ve resmi değerlendirme:

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde şu ana kadar 166 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Paris, Marsilya, Rennes, Toulouse ve Angers gibi bölgelerde gösteriler sırasında 'kapüşonlu kişiler' tarafından hedefli şiddet eylemleri gerçekleştirildiği, bazı protestocuların yağma ve kundaklama girişiminde bulunduğu, devlet kurumlarını hedef aldığı ve Marsilya'daki bir polis karakoluna saldırı girişiminde bulunulduğu kaydedildi.

Emniyet kaynakları, güvenlik güçlerinin olaylara hızlı ve kararlı müdahale ettiğini belirtirken, bakanlık 'Aşırı sol unsurların öğleden sonra düzenlenen yürüyüşler sırasında durumu tırmandırmaya çalışması ihtimali çok yüksek' değerlendirmesinde bulundu.

katılım tahminleri ve görünüm:

Yetkililer Paris'te 30 bin ila 60 bin, ülke genelinde ise 90 bin ila 170 bin arasında kişinin sokağa çıkması beklendiğini açıkladı. Gösterilerin niteliği ve bazı grupların eylemleri hedefe yönelik şiddete çevirmesi, kitlesel katılım beklentileriyle birleşince kent merkezlerinde tansiyon yükseldi.

Protestolar, başlangıçtaki eğitim sistemi eleştirilerinin ötesinde hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine ilişkin yaygın memnuniyetsizliği görünür kıldı; fakat sokak çatışmaları ve gözaltılar, gösterilerin gidişatını belirleyen ana unsur haline geldi.

FRANSA'NIN BAŞKENTİ PARİS'TE ÖĞRENCİLERİN YANI SIRA SENDİKALAR İLE SARI YELEKLİLER'İN KATILIMIYLA HAYAT PAHALILIĞI VE KEMER SIKMA POLİTİKALARINA KARŞI DÜZENLENMESİ PLANLANAN GÖSTERİLER, ŞİDDET OLAYLARINA DÖNÜŞTÜ. PARİS SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA DÖNERKEN, FRANSA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ŞİDDET EYLEMLERİ NEDENİYLE ÜLKE GENELİNDE 166 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU.