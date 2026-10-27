Parkta başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Batman'ın Belde Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve arbede yaşandı. Olay sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı, ayrıca çevreye birkaç el havaya ateş edildiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, parkta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü anlaşmazlık hızla kavgaya dönüştü. Kavgada bir tarafın bıçak kullandığı ve çatışma anında çeşitli seslerin duyulduğu ifade edildi. Olay yerinde panik ve kalabalık oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hasta Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve çevredeki görgü tanıklarının beyanları ile delilleri topluyor.

BATMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA PARKTA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI. KAVGA SIRASINDA HAVAYA BİRKAÇ EL ATEŞ EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.