Dolar 49,7793 +0,01%
Euro 55,5691 -0,16%
Bist 11.241,70 +0,80%
Altın Gram 6.464,66 +0,02%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 110,11 -0,57%
--°

Parkta başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Batman'ın Belde Mahallesi'ndeki parkta iki grup arasındaki sözlü kavga kavgaya döndü; 1 kişi bıçaklandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Parkta başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Parkta başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Batman'ın Belde Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve arbede yaşandı. Olay sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı, ayrıca çevreye birkaç el havaya ateş edildiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, parkta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü anlaşmazlık hızla kavgaya dönüştü. Kavgada bir tarafın bıçak kullandığı ve çatışma anında çeşitli seslerin duyulduğu ifade edildi. Olay yerinde panik ve kalabalık oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hasta Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve çevredeki görgü tanıklarının beyanları ile delilleri topluyor.

BATMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA PARKTA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI. KAVGA SIRASINDA HAVAYA...

BATMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA PARKTA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI. KAVGA SIRASINDA HAVAYA BİRKAÇ EL ATEŞ EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamer...
images

Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti
images

Çocuklarını iterek kurtaran kadın, devrilen minibüsün altında yaşamını yitirdi
images

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balıkesir kuvayımilliye ruhuyla cumhuriyeti coşkuyla kutluyor

Kayseri protokolü 29 ekimde birlik, hizmet ve kalkınma mesajı verdi

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı