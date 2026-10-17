Parkta bilinçli zarar: Eskişehir Odunpazarı'nda iki aracın dikiz aynaları kırıldı

Olayın yaşandığı nokta ve zaman:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi sınırları içindeki Çiğdem Çiçeği ve Düğün Çiçeği sokaklarında, geçtiğimiz perşembe akşamı park halindeki iki otomobilin dikiz aynaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Olayın görüntüleri çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Kamera kayıtlarında bir şüphelinin park halindeki aracın yanına yaklaşıp, savurduğu tekme ile sağ dikiz aynasını kırdığı anlar net biçimde görülüyor. Kayıtlarda benzer biçimde diğer aracın da aynasının hasar gördüğü tespit edildi; zarar verme eyleminin kasıtlı olduğu yorumlarına yol açan hareketler kayıtlarda yer aldı.

Mağdurun yorumu ve önceki benzer olaylar:

Dikiz aynası kırılan araç sahiplerinden Coşkun Doğan, sabah geldiğinde aynasının kırık olduğunu gördüğünü belirtti. Doğan, aynasını geçici olarak "akıllı vida" ile sabitlemek zorunda kaldığını söyledi ve yaşananı şu sözlerle anlattı: "Akşam saatlerinde aracımı buraya park ettim, sabah geldiğimde ise dikiz aynam kırıktı. Baktığımda kaldırım tarafındaki dikiz aynasının kırık olduğunu gördüm ve özellikle yapıldığını düşünüyorum. Ön taraftaki komşumun güvenlik kamerasından görüntüleri izledik, bilinçli bir şekilde yapılmış. Komşumun da aracının aynasını aynı şekilde kırmışlar. Ben şahsen daha önce böyle bir olay yaşamamıştım ama yine burada park halindeki başka bir aracın da arka sileceği kırılmıştı."

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLİN DİKİZ AYNALARININ TEKMELENEREK KIRILDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. AYNASI KIRILAN ARAÇ SAHİPLERİNDEN COŞKUN DOĞAN, DURUMUN BİLİNÇLİ YAPILDIĞINI BELİRTEREK TEPKİ GÖSTERDİ.