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Pasinler’de gönül köprüsü: DİTİB hatıra ormanı doğaya ve bağlara can verdi

DİTİB Württemberg Kadın Birliği ile TDV Erzurum iş birliğiyle Pasinler’de açılan hatıra ormanı dualarla kuruldu; fidanlar doğaya katkı ve soydaş bağlarını güçlendirecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Pasinler’de gönül köprüsü: DİTİB hatıra ormanı doğaya ve bağlara can verdi

etkinlik ve katılımcılar:

Erzurum’un Pasinler ilçesinde, DİTİB Württemberg Eyalet Kadın Birliği ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Şubesi ortaklığında düzenlenen fidan dikim programı, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen alanda gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Yaşar Çapçı, DİTİB Württemberg Eyalet Bölge Birliği Başkanı İsmet Harbi, Eyalet Kadın Birliği üyeleri, din görevlileri, vakıf temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte katılımcılar, hazırlanan alanda birlikte fidan dikerek toprağa can suyu verdi; program sırasında saha düzenlemeleri ve lojistik desteği Orman Bölge Müdürlüğü sağladı.

dini ve toplumsal vurgular:

Programda konuşan İl Müftüsü ve TDV Erzurum Şube Başkanı Yaşar Çapçı, doğayı korumanın ve ağaç dikmenin hem insani hem de dini bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Müftü Çapçı, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) "Kıyamet kopmaya yakın bile olsa elinizdeki fidanı dikin" hadis-i şerifini hatırlatarak, dikilen her fidanın geleceğe bırakılan en kıymetli miras ve sadaka-i cariye olduğunu vurguladı.

Çapçı konuşmasında projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere, özellikle İsmet Harbi ve DİTİB Württemberg Kadın Birliği üyelerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve TDV Erzurum ekibine teşekkür etti.

uygulama ve hedefler:

Yapılan konuşmaların ardından Müftü Yaşar Çapçı, İsmet Harbi ile katılımcılar fidanları elleriyle dikip can suyunu verdi; ardından DİTİB Hatıra Ormanı İl Müftüsü Çapçı’nın yaptığı dualarla resmen açıldı. Etkinlik sonunda, İl Müftülüğü bünyesindeki mobil ikram aracı aracılığıyla programa katılan heyet ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Açılan hatıra ormanıyla Pasinler ilçesinin yeşil dokusuna katkı sağlanması hedeflenirken, yurt dışındaki soydaşlarla memleket arasındaki gönül köprülerinin güçlendirilmesi de projenin amaçları arasında yer aldı.

ERZURUM’UN PASİNLER İLÇESİNDE, DİYANET İŞLERİ TÜRK İSLAM BİRLİĞİ (DİTİB) WÜRTTEMBERG EYALET KADIN...

ERZURUM’UN PASİNLER İLÇESİNDE, DİYANET İŞLERİ TÜRK İSLAM BİRLİĞİ (DİTİB) WÜRTTEMBERG EYALET KADIN BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DİYANET VAKFI (TDV) ERZURUM ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE "DİTİB HATIRA ORMANI" FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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