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Patlamış fıtık: önce ameliyatsız seçeneklere şans verilmeli

İrfan Koca: MR’da 'patlamış' fıtık tek başına ameliyat gerektirmez; acil nörolojik bulgu yoksa önce ameliyatsız tedaviler değerlendirilmeli.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:54

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Patlamış fıtık: önce ameliyatsız seçeneklere şans verilmeli

Patlamış fıtık tanısı ve tedavi yaklaşımı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, bel ve boyun fıtıklarında MR'da "patlamış" görünmesinin otomatik olarak cerrahi gerektirdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Koca'ya göre asıl belirleyici unsur görüntüleme değil, hastanın şikâyetleri ve nörolojik muayene bulgularıdır. MR görüntüsünde fıtığın büyük veya patlamış olması tek başına ameliyat kararı için yeterli bir kriter değildir.

Ameliyat kararı nasıl verilir:

Koca, cerrahi değerlendirmeyi gerektiren durumları şu şekilde açıkladı: boyun fıtığında kol veya elde, bel fıtığında ise bacak veya ayakta yeni gelişen ya da ilerleyen belirgin güç kaybı varsa hasta cerrahi olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca idrar veya dışkı kontrolünün yeni bozulması gibi ciddi nörolojik belirtiler acil değerlendirme gerektirir. Bu bulgular yoksa hekimlerin yalnızca MR görüntüsüne dayanarak acele ameliyat kararı vermemesi gerektiğini belirtti.

Ameliyatsız tedavi seçenekleri:

Prof. Dr. Koca, patlamış fıtıklarda tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğini ve aşağıdaki yöntemlerin uygun hastalarda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi: fizik tedavi, sıcak uygulamalar, elektroterapi, robotik lazer ve kişiye özel egzersiz programları. Bunun yanında bazı durumlarda nöral terapi, proloterapi, lokal ozon, kuru iğneleme, akupunktur ve nokta atış tedavileri uygulanabilir. Manuel terapi ve uygun hastalarda rejeneratif tedaviler de tedavi programına eklenebilmektedir. Amaç, ağrıyı azaltmak, fonksiyonu düzeltmek ve vücudun mevcut onarım mekanizmalarını desteklemektir.

Koca, vücudun dışarı taşmış fıtık dokusunu zamanla küçültebileceğini belirterek, "Vücudumuz nasıl kırılan bir kemiği kaynatıyor, bir yarayı iyileştiriyorsa dışarı taşmış fıtık dokusunu küçültmeye yönelik doğal mekanizmalara da sahiptir" dedi. Uygun tedaviler ve egzersizlerle bu iyileşme sürecinin desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Nedenlere odaklanmak ve cerrahinin riskleri:

Dr. Koca, yalnızca MR'da görülen fıtığa odaklanılmaması gerektiğini, kas zayıflıkları, dengesizlikler, yanlış yüklenmeler, duruş ve hareket bozuklukları, fazla kilo ve omurga mekaniğini bozan diğer faktörlerin de tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Sadece sonucu değil, o sonuca yol açan nedenlerin düzeltilmesinin önemine dikkat çekti.

Cerrahi gerekli hastalarda ameliyatın önemli bir seçenek olduğunu ancak her ameliyat gibi bazı riskleri beraberinde getirdiğini hatırlattı: fıtığın tekrarlaması, yeniden ameliyat ihtiyacı, ameliyat bölgesinde skar ve yapışıklık, enfeksiyon ve sinir dokusuyla ilişkili komplikasyonlar görülebilir. Bazı vakalarda ilerleyen dönemlerde internal fiksatör, halk arasındaki ifadeyle "platin" uygulaması gerekebilir; bu tür uygulamalar ilgili omurga bölümündeki hareketliliği ve bazı fonksiyonları kısıtlayabilir. Bu nedenle cerrahinin yarar ve riskleri birlikte değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak Prof. Dr. İrfan Koca, patlamış fıtığın tek başına ameliyat anlamına gelmediğini ve ciddi nörolojik kayıp bulunmayan uygun hastalarda önce ameliyatsız tedavi seçeneklerine fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı.

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. İRFAN KOCA, PATLAMIŞ FITIĞIN TEK BAŞINA AMELİYAT...

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. İRFAN KOCA, PATLAMIŞ FITIĞIN TEK BAŞINA AMELİYAT ANLAMINA GELMEDİĞİNİ, UYGUN HASTALARDA AMELİYATSIZ TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ. DR. KOCA, "BEL VE BOYUN FITIKLARINDA HALK ARASINDA "FITIĞIN PATLAMASI" OLARAK BİLİNEN DURUM, HASTALARDA ÇOĞU ZAMAN DOĞRUDAN AMELİYAT OLUNMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİNE YOL AÇIYOR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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