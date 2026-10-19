Patnos’ta bahçe sakinlerini alarma geçiren yılan: engerek şüphesi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir konutun bahçesinde görülen yılan, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine gündeme gelen olayda, yılanın 1,5 metre civarında olduğu öne sürüldü.

gözlem detayları:

Vatandaşların bildirdiğine göre, bahçede fark edilen yılan kısa süre sonra kaçarak gözden kayboldu. Yılanın engerek türü olabileceği iddia edilse de, tür ve kesin uzunluk hakkında şu ana kadar resmi bir doğrulama yapılmadı.

uzman ve güvenlik uyarıları:

Yetkililer, yılanla karşılaşılması durumunda hayvana yaklaşılmaması, dokunulmaması ve yakalamaya çalışılmaması gerektiğini vurguluyor. Buna ek olarak vatandaşların güvenli mesafeyi koruyarak durumu ilgili ekiplerle paylaşmaları önem taşıyor.

Uzman incelemesi olmadan yılanın türü hakkında kesin değerlendirme yapmak mümkün değil; bu nedenle olay yerine ulaşacak olan ekiplerin tespit ve müdahalesi beklenmelidir.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNDE GÖRÜLEN YILAN DİKKAT ÇEKTİ.