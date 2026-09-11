Patnos'ta eğitim yılı öncesi kapsamlı koordinasyon hazırlığı

Patnos'ta yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları:

Patnos İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla sene başı değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, ilçedeki okulların yeni döneme hazır başlaması amacıyla eğitim faaliyetleri ve politika önceliklerini masaya yatırdı.

toplantının odak noktaları:

Gündemde; bakanlık politikaları çerçevesinde yürütülecek programlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, zümre çalışmaları ile sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerin öğrenci gelişimine katkısı vardı. Katılımcılar, bu başlıklar altında uygulama takvimi ve sorumluluk paylaşımını değerlendirdi.

yöneticilerden beklentiler ve uygulama planı:

Toplantıda ayrıca yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaların planlı ve koordineli şekilde yürütülmesi, okullarda eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi üzerinde duruldu. Okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin rolü, izleme ve değerlendirme mekanizmalarıyla ilişkilendirilerek ele alındı.

Patnos İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda en iyi şekilde gelişmeleri için okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında planlı, koordineli ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ederek eğitim kalitemizi daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Tüm eğitim camiamıza başarılı ve verimli bir yıl diliyorum."

Patnos İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında planlı, koordineli ve güçlü bir eğitim anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

PATNOS’TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN PLANLAMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ