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Patnos'ta mide ve bağırsak tanısında endoskopi ve kolonoskopi hizmeti

Patnos Devlet Hastanesi'nde Op. Dr. Özkan Akpınar yönetiminde endoskopi ve kolonoskopi hizmetleri veriliyor; randevular MHRS veya ALO 182'den alınabiliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Patnos'ta mide ve bağırsak tanısında endoskopi ve kolonoskopi hizmeti

Patnos'ta endoskopi ve kolonoskopi hizmeti

Patnos Devlet Hastanesi'nde mide ve bağırsak hastalıklarının tanı sürecinde önemli yer tutan işlemler hastalara sunuluyor. Endoskopi ve kolonoskopi uygulamaları, hastaların şikâyetleri doğrultusunda uzman hekim tarafından değerlendiriliyor ve gerekli görüldüğünde gerçekleştiriliyor.

Hizmetin kapsamı ve hasta değerlendirmesi:

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özkan Akpınar yönetimindeki ekip, mide ve bağırsak şikâyeti ile başvuran hastaların muayene ve tetkik süreçlerini yürütüyor. Bu işlemler; sindirim sistemi hastalıklarının erken teşhisini kolaylaştırmak, hastalığın kapsamını belirlemek ve uygun tedavi planını oluşturmada rol oynuyor. İşlemler, hekimin klinik değerlendirmesine göre seçilen hastalara uygulanıyor.

Başvuru ve randevu bilgileri:

Hastane yetkilileri, vatandaşların mide ve bağırsak şikâyetlerini ertelememeleri gerektiğini vurguluyor. Randevu almak isteyenler MHRS üzerinden veya ALO 182 hattından işlem gerçekleştirebiliyor. Patnos Devlet Hastanesi'nde sağlanan bu hizmetler, tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor ve gerekli görüldüğünde takip ve tedavi planlaması Hasta ile koordineli olarak yürütülüyor.

Vatandaşlara, şikâyetlerin göz ardı edilmemesi, belirtiler görüldüğünde sağlık kuruluşlarına başvurma ve hekim önerilerine göre tetkiklerini yaptırma çağrısı yapıldı.

PATNOS DEVLET HASTANESİ’NDE MİDE VE BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TEŞHİSİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN...

PATNOS DEVLET HASTANESİ’NDE MİDE VE BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TEŞHİSİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN ENDOSKOPİ VE KOLONOSKOPİ HİZMETLERİ VATANDAŞLARA SUNULUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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