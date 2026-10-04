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Payas'ta mevlid-i nebi programı birlik ve ortak değerleri öne çıkardı

Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına kaymakam, Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, ilçe müftüsü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Payas'ta mevlid-i nebi programı birlik ve ortak değerleri öne çıkardı

Payas'ta Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programına Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Payas İlçe Müftüsü İbrahim Akyüz, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik yerel protokol ve halkın bir araya geldiği bir ortamda yapıldı.

Programın içeriği ve verilen mesajlar:

Programda konuşan Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Hz. Peygamber'in örnek hayatı ve güzel ahlakına vurgu yaptı. Şafak, konuşmasında Peygamber'in insanlığa rehberlik eden mesajlarını ve bu mirasın günlük hayata yansımaları üzerine katılımcılara hitap etti.

Etkinlik boyunca öğretilerin toplum hayatındaki önemi, ahlak ve dayanışma temaları ön plana çıkarıldı. Katılımcılara yönelik açıklamalarda, Peygamber'in örnek davranışlarının güncel sosyal ilişkiler ve toplumsal sorumluluk açısından altı çizildi.

Katılım, protokol ve değerlendirmeler:

Programa katılanlar arasında din görevlileri ile ilçe protokolü de yer aldı. Payas Kaymakamı Kürşad Karaca ile ilçe yöneticilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, katılımcılar ve din görevlileri çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür programların, toplumsal birlik ve ortak değerlerin korunmasına katkı sağladığı vurgulandı. Etkinlik, Mevlid-i Nebi vesilesiyle sevgi, saygı ve sorumluluk bilincinin pekiştirilmesine odaklandı.

PAYAS’TA DÜZENLENEN MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMINA İLÇE PROTOKOLÜ, DİN GÖREVLİLERİ VE VATANDAŞLAR...

PAYAS’TA DÜZENLENEN MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMINA İLÇE PROTOKOLÜ, DİN GÖREVLİLERİ VE VATANDAŞLAR KATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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