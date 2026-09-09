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Pazarda sağlık bilinci: Söke'de halk sağlığı haftasında koruyucu hizmet vurgusu

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü, pazarda düzenlediği etkinlikte vatandaşları anne-çocuk sağlığı, aşılar, beslenme ve kanser taramaları konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Pazarda sağlık bilinci: Söke'de halk sağlığı haftasında koruyucu hizmet vurgusu

etkinlikte öne çıkan başlıklar:

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Çarşamba Pazarı'nda kurulmuş stantta vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik boyunca ekipler, koruyucu sağlık hizmetleri, anne-çocuk sağlığı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, aşılar ve kanser taramaları konularında bilgilendirme yaptı ve birebir iletişim kurdu.

anne ve çocuk sağlığı:

Etkinlikte özellikle anne ve çocuk sağlığına dikkat çekildi. Sağlıklı annelerin sağlıklı nesillerin temelini oluşturduğuna değinilerek gebelik öncesi ve gebelik sürecinde alınması gereken önlemler ile çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyecek uygulamalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca çocukluk döneminde kazandırılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaşam boyu korunmasının önemi vurgulandı.

koruyucu hizmetler ve taramalar:

Sağlık ekipleri, düzenli sağlık kontrolleri ve yaş-risk uygun taramaların erken tanı açısından önemine dikkat çekti. Aşıların hem bireysel hem de toplum sağlığı için kritik rolü anlatıldı; vatandaşlara aşılarla ilgili doğru ve bilimsel bilgilere ulaşmalarının önemi hatırlatıldı. Kanserin erken evrede fark edilmesinin tedavi başarısını artırdığı, bu nedenle rutin taramaların ihmal edilmemesi gerektiği ifade edildi.

bilgi doğrulama ve toplumsal farkındalık:

Çalışmada ayrıca internet ve sosyal medya üzerinden yayılan bilgilerin her zaman güvenilir olmayabileceği vurgulandı; vatandaşların sağlık bilgilerini sorgulamaları ve güvenilir, bilimsel kaynaklardan doğrulamaları gerektiği belirtildi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Halk Sağlığı Haftası boyunca gerçekleştirilen bu tür çalışmalarda amaçlarının toplumda sağlık bilincini artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dair farkındalık oluşturmak olduğunu aktardı.

SÖKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA ÇARŞAMBA PAZARI’NDA...

SÖKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA ÇARŞAMBA PAZARI’NDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ, ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI, SAĞLIKLI YAŞAM, AŞILAR VE KANSER TARAMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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