Pazarda sahte para uyarısı: Bozüyük'te alışveriş yapanlara bilgilendirme yapıldı

Bozüyük'te pazar yerinde bilgilendirme

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek sahte para, dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, ziyaretçilerle kısa sohbetler gerçekleştirip hazırladıkları bilgilendirici broşürleri dağıttı.

uyarıda öne çıkan noktalar:

Polis, vatandaşların ödeme alırken aldıkları paraları dikkatlice kontrol etmelerini ve şüpheli durumlarda harekete geçmelerini istedi. Yetkililer, özellikle yoğun pazar ortamlarında dikkatli olunması ve gerekli görüldüğünde güvenlik güçlerine bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

dağıtılan materyal ve amaç:

Dağıtılan broşürlerde sahte para ile dolandırıcılık türleri hakkında temel uyarılar yer aldı. Amaç, hem bireylerin kendilerini korumasını sağlamak hem de piyasa içinde olası suçlara karşı farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

Polis yetkilileri, vatandaşları alışveriş sırasında tedbirli olmaya ve şüpheli bir durumla karşılaştıklarında en kısa sürede emniyet birimlerine başvurmaya çağırdı. Toplum Destekli Polislik çalışmalarıyla yerel güvenliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BİLECİK'TE SAHTE PARA UYARISI