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Pazarda talepler dinlendi: Bekir Torun esnafla buluştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Torun, Köylü Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi ve sohbet etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazarda talepler dinlendi: Bekir Torun esnafla buluştu

Köylü pazarı ziyareti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli Belediyesi Köylü Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette pazar esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilendi, vatandaşlarla yakın temas sağlandı.

Esnafla birebir görüşme:

Başkan Torun ziyaret sırasında tezgâhları gezerek esnafla sohbet etti; gündemdeki talep ve önerileri yerinde dinledi. Sohbetlerde işleyiş, ihtiyaçlar ve pazarın günlük akışı üzerine doğrudan geri bildirim alındı. Esnafın gözlemleri belediye çalışmaları için değerlendirileceği kaydedildi.

Yerel yönetim yaklaşımlarının önemi:

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Hemşerilerimizle her zaman iç içe olmaya, esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemeye önem veriyoruz. Osmaneli’miz için çalışmalarımızı hemşerilerimizin görüş ve önerilerini dikkate alarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, yerel karar alma süreçlerine katılımın güçlendirilmesi yönündeki vurguya işaret etti.

Belediye yetkilileri, pazar ziyaretlerinden elde edilen taleplerin not alınarak ilgili birimlerle paylaşılacağını ve önceliklere göre adımlar atılacağını belirtti. Vatandaşlarla yüz yüze iletişimin sürdürülmesi, hizmet planlamasında şeffaflık ve öncelik sıralaması açısından öne çıkan bir yöntem olarak sunuldu.

BAŞKAN TORUN, KÖYLÜ PAZARI&#039;NDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

BAŞKAN TORUN, KÖYLÜ PAZARI'NDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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