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Pazarspor 90+5'te sevinci yaşadı: Tokat Belediye Spor Kulübü sahadan puansız ayrıldı

TFF 3. Lig 7. haftasında Pazarspor, Pazar İlçe Stadı'nda Tokat Belediye Spor Kulübü'nü 90+5. dakikada Seçkin Fırıncı'nın golüyle 1-0 yendi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Pazarspor 90+5'te sevinci yaşadı: Tokat Belediye Spor Kulübü sahadan puansız ayrıldı

Maç detayı

TFF 3. Lig 7. haftasında Pazarspor, Pazar İlçe Stadı'nda konuk ettiği Tokat Belediye Spor Kulübü'nü son anlarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı hakem Hakan Aktaş yönetirken, yardımcılıklarını Halil Ulaş Aydemir ve Emirhan Konyalı yaptı.

Maç özeti:

Karşılaşma boyunca her iki takım da kontrollü oynarken, golü bekleyen ekip Pazarspor oldu. Maç boyunca sertlikler görüldü ve çok sayıda oyuncu sarı kartla uyarıldı. Mücadeleyi Pazarspor adına maçın son dakikalarında oyuna giren Seçkin Fırıncı 90+5. dakikada attığı golle kazandırdı.

Kadrolar ve kartlar:

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Aykut Civelek, Emre Akgün, Alperen Çağlayan, Abdullah Şahin, Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 66), Aziz Demir (Efe Sayhan dk. 55), Erhan Şengül (Denizalp Özdemir dk. 83), Mete Han Genç, Muhammed Baltacı (Seçkin Fırıncı dk. 83), Ata Kurtuluş. Teknik direktör: Ramazan Öztürk.

Tokat Belediye Spor Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Ali Sefer, Seyit Ahmet Altın, Mehmet Albayrak, Eray Uysal, Ahmet Can Özer (Arda Gezer dk. 72), Eren Özdemir, Berkay Görmez, Gürkan Varlık (Yiğit Kotan dk. 75), Fatih Dalgıç (Samed Karakoç dk. 71), Gökdeniz Varol. Teknik direktör: Mehmet Menderes.

Gol: Seçkin Fırıncı (dk. 90+5) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Muhammed Baltacı, Serhat Hazır (Pazarspor); Mehmet Albayrak, Ahmet Can Özer, Berkay Görmez, Seyit Ahmet Altın, Kadem Burak Yaşar (Tokat Belediye Spor Kulübü).

TFF 3. LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA PAZARSPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ&#039;NÜ 90+5....

TFF 3. LİG'İN 7. HAFTASINDA PAZARSPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ'NÜ 90+5. DAKİKADA BULDUĞU GOLLE 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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