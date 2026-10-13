Pazaryeri tarla aramasında kök kenevir bulundu

jandarma araması:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazaryeri ilçesinde şüpheli A.G.’nin tarlasına yönelik adli arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda tarlada ekili halde bir miktar kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

soruşturma ve işlem:

Olayla ilgili olarak yetkililer, ele geçirilen bitkilere dair inceleme ve tespit işlemlerine başladı. Şüpheli A.G. hakkında gerekli hukuki süreç başlatılarak adli işlem yapıldığı bildirildi.

BİLECİK’TE TARLADA KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ