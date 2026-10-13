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Pazaryeri tarla aramasında kök kenevir bulundu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma, A.G.'nin tarlasındaki aramada ekili kök kenevir bitkisi ele geçirdi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pazaryeri tarla aramasında kök kenevir bulundu

jandarma araması:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazaryeri ilçesinde şüpheli A.G.’nin tarlasına yönelik adli arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda tarlada ekili halde bir miktar kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

soruşturma ve işlem:

Olayla ilgili olarak yetkililer, ele geçirilen bitkilere dair inceleme ve tespit işlemlerine başladı. Şüpheli A.G. hakkında gerekli hukuki süreç başlatılarak adli işlem yapıldığı bildirildi.

BİLECİK’TE TARLADA KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK’TE TARLADA KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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