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Pazaryeri'nde elma toplarken düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Büyükelmalı köyünde elma toplarken ağacın dalının kırılması sonucu düşen M.C., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pazaryeri'nde elma toplarken düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde meydana gelen olayda, iddialara göre M.C. kendi bahçesinde elma topladığı sırada ağacın dalı kırıldı ve şahıs yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

ilk müdahale ve taşınma:

Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri, ağır yaralıya olay yerinde kalp masajı dâhil ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

sonuç ve soruşturma:

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen M.C. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili resmi makamlarca soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Yaşanan olay, bahçe ve ağaç işleri sırasında alınması gereken basit güvenlik önlemlerinin önemiyle ilgili uyarıları gündeme getiriyor. Özellikle yüksekten yapılan toplama işlemlerinde sağlam basamak, ekipman kullanımı ve tek başına çalışmama gibi tedbirler, benzer kazaların önlenmesine yardımcı olabilir.

BİLECİK’TE AĞAÇTAN DÜŞEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

BİLECİK’TE AĞAÇTAN DÜŞEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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