Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Pazaryeri'nde esnafın talepleri masaya yatırıldı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafın öneri ve taleplerini dinledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nde esnafın talepleri masaya yatırıldı

Pazaryeri'nde esnafla yüz yüze temas

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi. İlçe merkezindeki iş yerlerini tek tek gezen Tekin, esnafın hal ve hatırını sorup vatandaşlarla sohbet etti ve gündeme ilişkin notlar aldı.

esnafla birebir görüşmeler:

Ziyaretlerde esnafın günlük işleyişe ilişkin talepleri, önerileri ve beklentileri ele alındı. Esnaflar, uygulamaya dönük önerilerini paylaştı; ziyaretin kendileri için moral verici olduğunu belirterek Başkan Tekin'e teşekkür etti.

ilçe çalışmaları ve değerlendirmeler:

Başkan Tekin, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve esnafın görüşlerinin planlama sürecinde değerlendirileceğini vurguladı. Esnafımızla her zaman bir arada olmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz. Pazaryeri’miz için birlikte çalışıyor, ilçemizin gelişmesi adına istişareye önem veriyoruz dedi.

Ziyaret, belediyeyle esnaf arasındaki iletişimi güçlendirmeye ve yerel ekonomi dinamiklerini desteklemeye yönelik adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

BAŞKAN TEKİN ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN TEKİN ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum’da zafer coşkusunda şehitler için dualar yükseldi
images

Esenköy'de kayıkçı ile martıların insanı gülümseten paylaşımı
images

Adıyaman'da duyarlı müdahale: yavru ve yaralı yaban hayvanları koruma altına alı...
images

Adıyaman'da yaban hayatı için av denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emet'te çiftçilerle çörek otu hasadı yerinde değerlendirildi

Eğitim emekçilerinin sesi: Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi 12. kez yetkiyi güçlendirdi

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulmalı?

Ankara sanayisi NATO tedarik dönüşümüne kapasite ve görünürlükle hazırlanıyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti