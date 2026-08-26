Pazaryeri'nde esnafın talepleri masaya yatırıldı

Pazaryeri'nde esnafla yüz yüze temas

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi. İlçe merkezindeki iş yerlerini tek tek gezen Tekin, esnafın hal ve hatırını sorup vatandaşlarla sohbet etti ve gündeme ilişkin notlar aldı.

esnafla birebir görüşmeler:

Ziyaretlerde esnafın günlük işleyişe ilişkin talepleri, önerileri ve beklentileri ele alındı. Esnaflar, uygulamaya dönük önerilerini paylaştı; ziyaretin kendileri için moral verici olduğunu belirterek Başkan Tekin'e teşekkür etti.

ilçe çalışmaları ve değerlendirmeler:

Başkan Tekin, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve esnafın görüşlerinin planlama sürecinde değerlendirileceğini vurguladı. Esnafımızla her zaman bir arada olmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz. Pazaryeri’miz için birlikte çalışıyor, ilçemizin gelişmesi adına istişareye önem veriyoruz dedi.

Ziyaret, belediyeyle esnaf arasındaki iletişimi güçlendirmeye ve yerel ekonomi dinamiklerini desteklemeye yönelik adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

BAŞKAN TEKİN ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ